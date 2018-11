A magyar gazdaságot nem hatja meg az európai lekonyulás

Azbelül csak a kereskedelmi várakozások romlottak, illetve az ipari bizalmi index emelkedése mondható hibahatáron belülinek. Érezhetően erősödött viszont a szolgáltató cégek és különösen az építőipari vállalkozások optimizmusa.

Azaz elmúlt időszak termelésének és a készletállománynak a megítélése kissé romlott, a termelési várakozás és a rendelésállomány megítélése - ezen belül különösen az exportrendeléseké - viszont javult. Azbizalmi index novemberben új historikus csúcsára emelkedett. Novemberben a mélyépítő cégek kilátásai javultak, míg a magasépítőké kissé romlottak az előző hónaphoz képest. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség ugyan kissé rosszabb lett, a rendelésállományok értékelése viszont jóval kedvezőbb. Abizalmi index október után novemberben tovább csökkent, de így is az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv tetejéhez áll közel. Az eladási pozíció megítélése jelentősen romlott, a készleteké nem változott, míg a rendelésállományoké számottevően kedvezőbb lett. Abizalmi index novemberben emelkedett, kedvezőbb lett az általános üzletmenet és a várható forgalom megítélése is.minden ágazatban erősödött, különösen az építőiparban. Az emberek munkanélküliségtől való félelme csekély, de október után novemberben is kissé nőtt. Azminden ágazatban intenzívebb, a fogyasztók inflációs várakozása viszont valamivel visszafogottabb lett. A magyar gazdaság perspektívájának megítélése a szolgáltató cégek kivételével minden ágazatban és a fogyasztók körében is romlott, különösen a kereskedelemben.A GKI fogyasztói bizalmi index novemberben az októberinél is nagyobb mértékben romlott, de továbbra is derűlátást tükröz. A lakosság saját jövőbeli megtakarítási képességét az októberben gondoltnál sokkal rosszabbnak érezte, igaz akkor e tekintetben több mint másfél évtizede nem látott optimizmus uralkodott. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit az októberinél sokkal kedvezőtlenebbnek minősítette.