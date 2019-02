A magyar milliárdos meghívót kapott a Fehér Házba

A portálnak nyilatkozott Nemes Tamás, a Docler Holding kommunikációs vezetője, aki azt is elárulta, hogy a magyar milliárdos már évek óta részt vesz az imareggelin, ami mára már nem is reggeli. Az eseményen üzleti kapcsolatokat ápol, és most a Teqball alapítói is elkísérték, Huszár Viktor Dénes, valamint Borsányi Gábor, és feleségeik.A washingtoni National Prayer Breakfast - azaz a Nemzeti Imareggeli - már csak a nevében reggeli. Az esemény több színhelyen zajló informális diplomáciai és gazdasági találkozó, amelyet 1953 óta minden évben megtartanak, és amelyen meghívásos alapon lehet rész venni - emlékeztet a lap."Diplomatákkal, szenátorokkal és több kontinens ismert sportvezetőjével is tudtunk tárgyalni" - ezt már Huszár Viktor mondta el a lapnak. Washingtonból bejelentkezve. A fehér házi látogatásuk alakalmával is egy meghívásnak tettek eleget, de erről többet nem akart elárulni a feltaláló. A sportvezetőkkel, üzletemberekkel folytatott megbeszélések után úgy látja, hogy a 2022-es Ázsiai Játékokon való részvételen túl több kontinensen is nagy esélyekkel tudják majd bemutatni a Teqballt - részletezte.A játék lényege, hogy egy meghajlított felületű asztalon lehet játszani, akár lábbal (teqball), kézzel (teqvolley, qatch) vagy akár ütőkkel (teqpong, teqis) is. Az új magyar sportágba a Docler Holding fektetett be, majd Gattyán Görgy lett a Teq stratégiai üzletágáért felelős vezetője. Az is eldőlt közben, hogy a játék nemzetközi arcával újra megállapodtak, Ronaldinho ismét leszerződött velük.A Nemzetközi Teqball Szövetség idei rendezvényei között tervben van egy budapesti verseny is, így várhatóan ebben az évben Magyarországra is ismét ellátogat majd a világsztár.Huszár ezzel kapcsolatban annyit árult el, hogy nem fizetnek gigaösszeget a világsztárnak, egyszerűen hisz a sportágban és szereti is csinálni. Neki köszönhető, hogy a játékból vásárolt már magának Messi és Neymar is. A sportág feltalálója elárulta, tervben van az is, hogy Donald Trump amerikai elnök fiának is küldenek egy asztalt.