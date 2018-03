A magyarnál csak két országban romlott nagyobbat a korrupciós helyzet 2012 óta

az elmúlt öt évben Magyarországon 9 ponttal romlott a korrupciós érzékelési index és ez a 29 vizsgált ország közül a harmadik legnagyobbnak számít Bahrein (-12) és Törökország (-10) után. A korrupciós helyzet legnagyobb mértékben Fehéroroszországban (+15), Elefántcsontparton (+9) és Csehországban (+9) javult ugyanezen öt év alatt.

Az anyag emlékeztet rá, hogy az évente mintegy 180 országban elkészített korrupcióérzékelési index próbálja megragadni a korrupció különböző formáit (a csalást, a közpénzek eltérítését, a közhivatal magángyarapodára való felhasználása, nepotizmus) és egy nullától százig terjedő skálán mutatja be az országokat (a nulla a legrosszabb korrupciós helyzetet jelenti), ígyTermészetesen nemcsak a korrupciós érzékelési index abszolút értéke a lényeges, hanem az is, hogy az adott ország világrangsorbeli helye hogyan alakul. Az anyag meg is jegyzi, hogy, erről bővebben itt írtunk. A befektetési bank szerint kifejezetten érdekes, hogy míg Románia és Bulgária több éve az Európai Bizottság szoros igazságügyi felügyelet alatt áll,Sőt a múlt heti román törvényjavaslat, ami a korrupcióellenes főügyész elmozdítását célozza, jól rávilágít arra, hogy milyen nagy a politikai nyomás a korrupcióelleni előrelépés visszafordítására.A JPMorgan rámutat, hogy világszinten az országok átlaga a 2017-es felmérésben 43,1 pontot tett ki, ami kismértékű javulást jelent a 2016-os 42,9 ponthoz képest. Az alábbi táblázatban a 43 pontos világátlag szinte fele-fele részben osztja meg a befektetési bank által követett 29 ország listáját. Amint a harmadik és negyedik oszlopban láthatjuk, a bank a 2016-ról 2017-re történő, illetve a 2012-ról 2017-re történőis külön kigyűjtötte és így ragadható meg igazán, hogy

ahol magasabb a korrupciós kockázat, ott alacsonyabb az életszínvonal.

A befektetési bank másik ábrája arra mutat rá, hogy a magas érzékelt korrupciós kockázat mennyire rányomja a bélyegét az életszínvonal mutatóra (egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson), azazA magas korrupciós érzékelés azonban nem feltétlenül függ szorosan össze a GDP-növekedés éves ütemével, mert ahogy a JPMorgan megjegyzi: a török korrupciós index jóval átlag alatti, az elmúlt egy évtizedben mégis gyors gazdasági növekedést tudott felmutatni az ország (az illiberális demokráciához Törökország, mint példakép említése, mögött ez lehetett az egyik indok - a szerk.). Ugyanígy Egyiptom, Kazahsztán, Bahrein és Bulgária is 3,5-4%-os GDP-növekedést produkált tavaly, miközben magas az érzékelt korrupciós kockázat az országban.