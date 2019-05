A Munkáspárt kiszállt a Brexit-tárgyalásokból!

A döntés annyiban nem meglepetés, hogy a Munkáspártnak és a konzervatív kormánynak mindig is más elképzelései voltak az ideális kilépésről, illetve az EU-val ezután kiépítendő viszonyrendszerről. A tárgyalások is vontatottan haladtak, érdemi, előremutató információ sosem szivárgott ki.A hír tovább csökkenti annak a lehetőségét, hogy a Theresa May által kitárgyalt kilépési megállapodás átmenjen a parlamenten. A kormány június elejére tűzte ki a negyedik szavazás időpontját, az előző három voksoláson (egyre kisebb többséggel, de meggyőző mértékben) elbukott a javaslat.