A nap ábrája: így vásárolták fel a világ adósságát a nagy jegybankok

Central Banks are the biggest creditors of their nations. Bank of Japan holds almost 50% of outstanding govt bonds. #ECB holds 25% of outstanding bonds, could rise to 28%, acc to Goldman Sachs. pic.twitter.com/T0f9IHcbRp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2018. február 18.

Ha összesítjük a négy jegybank állampapír-állományát (szürke oszlopok), akkor 8 év alatt 6%-ról 25% fölé emelkedett részesedésük, az évtized végére pedig a 30%-ot is elérheti.

A 2008-as válságot követően a világ nagy jegybankjai amellett, hogy mélybe vágták az irányadó kamatszinteket, eszközvásárlási programijaik lévén elképesztő mennyiségű "frissen nyomtatott" pénzzel árasztották el a világgazdaságot, ezzel próbálva felpörgetni a növekedést, illetve elkerülni a defláció kialakulását. A programok hatékonyságáról lehet vitatkozni: egyesek úgy vélik, hogy jelentős mértékben hozzájárultak a válságból való kilábaláshoz, míg mások szerint az eszközvásárlások által előidézett likviditásbőség elsősorban a vagyoni különbségek növekedését, illetve eszközár-buborékok kialakulását eredményezte. Az igazság valahol a kettő között lehet, mindenesetre: a lenti ábrán látszik, hogy 2019-től a "globális nettó mennyiségi lazítás" (a fenti ábra fehér vonala) enyhén negatív lesz, vagyis összességében az idén havi 70 milliárd dollárról nullára csökken a világba benyomott friss pénz összege, jövőre pedig elindul a tényleges szigorítás.Mérföldkőhöz érkezett tehát a világgazdaság, hiszen a vásárlások folyamatos leépülésével párhuzamosan lassan véget érhet az a folyamat, melynek keretében a négy nagy jegybank (a brit, a japán, az amerikai és az eurózónás) az adott ország (vagy épp országközösség) államadósságában egyre nagyobb részesedést szerzett. A Goldman Sachs elemzőinek ábrájáról leolvasható, hogy az elmúlt években milyen durva tempóban vásárolta fel a helyi állampapírállományt az Európai Központi Bank (zöld vonal) és a Bank of Japan (világoskék vonal), miközben a Bank of England (sötétkék vonal) és a Fed (piros vonal) esetében már lassú leépítésről beszélhetünk.Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ugyan az év végére várhatóan lezárja eszközvásárlási programját az Európai Központi Bank, a meglévő állományt, illetve az azon keletkező kamatbevételt még jó ideig újra be fogja fektetni, ami egy ekkora állománynál továbbra is nagy keresletet jelent. A globális monetáris politika talán legnagyobb kérdése, hogy a jegybankok mihez fognak tudni kezdeni óriásira duzzadt mérlegeikkel, mielőtt beüt egy újabb válság. Sok szakértő szerint nem fog már visszaállni a 2008-as válság előtti helyzet, így hosszú távon meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a nagy jegybankok az adott ország államadósságán belül jelentős részesedéssel bírnak.