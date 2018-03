A nap sokkoló ábrája: amikor Kína lekörözi az euróországokat

China's economy is set to overtake the eurozone in size this year https://t.co/uUUNMVW6Z4 pic.twitter.com/73EO0Njc8Q — Bloomberg (@business) 2018. március 6.

2018-ban a kínai gazdaság mérete elérheti a 13 200 milliárd dollárt, amivel megelőzi az együttesen 12 800 milliárd dollárnyi GDP-t előállító 19 euróövezeti gazdaságot. 2017-ben az euróövezet gazdasága még 200 milliárd dollárral "vezetett".A hírügynökség mindezt egy látványos grafikonon is ábrázolta:David Mann, a Standard Chartered Bank globális vezető közgazdásza úgy vélekedett, hogy a lekörözés megtörténik és ez tartósan fent is maradhat. A szakértő ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy Kína legutóbbi gyors felemelkedése visszahozhatja azokat az időket, amelyek hosszú ideig jellemezték a történelmet és csak a legutóbbi 150 évben volt az jellemző, hogy a nyugati gazdaságok lekörözték a keleti országokat méretükben.A Bloomberg adatai szerint az ázsiai országok menetelésének következtében a térség gazdaságainak mérete (a Fülöp-szigetekkel vagy épp Indonéziával együttesen) már 2016-ban meghaladta a teljes amerikai kontinens gazdaságainak méretét.