A NATO is figyelmeztette Oroszországot

Oroszországnak fel kell hagynia meggondolatlan viselkedésével, ide értve az erő alkalmazását a szomszédjai ellen, a választásokba való beavatkozási kísérleteket és a széleskörű dezinformációs kampányt.

A védelmi miniszterek emellett megerősítették a szövetséges országok vezetőnek korábbi elhatározását, amely szerint a NATO Georgiát hamarosan tagjává fogadhatja.

Stoltenberg a tanácskozást követően tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az együttműködés egyebek mellett a zökkenőmentes katonai mobilitás megteremtését, a hadipari kiadások összehangolását szolgálja oly módon, hogy azok kiegészítsék egymást.

Az észak-atlanti katonai szövetség csütörtökön befejeződött tanácskozásán a védelmi és elrettentő képességek erősítése mellett foglalt állást az orosz katonai fejlesztések, csapatmozgások és Moszkva fokozódó kibertevékenysége miattEzt követően felszólították Oroszországot, hogy tartsa be az európai közepes és rövid hatótávolságú nukleáris erőkről (INF) kötött egyezményben foglalt kötelezettségeit, tegye átláthatóvá katonai tevékenységét, és intézkedéseit a szárazföldi állomásoztatású rakéták felszámolásáról.A tanácskozás keretében a szövetség nyilatkozatot adott ki a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszere ellen tervezett orosz kibertámadás kapcsán.Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hangsúlyozta:A szövetség szerdai, NATO-Georgia Bizottság ülésén aggdalmát fejezte ki Oroszország katonai jelenlétének növekedése miatt a Fekete-tenger térségében, ezért megerősítette elköteleződését amellett, hogy a korábbinál még fokozottabban dolgozik együtt a georgiai parti őrség képzésében, valamint szorosabb kapcsolatot építenek ki a Georgia tengerészeti központja és a NATO tengeri műveleti parancsnoksága között.A miniszterek kijelentették továbbá, a NATO elismeri és támogatja Georgia területi egységét és határainak nemzetközileg elismert sérthetetlenségét, ebből fakadóan arra szólították fel Oroszországot, hogy vonja vissza Dél-Oszétia és Abházia önálló államként való elismerését, valamint arra, hogy hogy vonja ki csapatait a térségből.A méltányos tehermegosztással kapcsolatban arról született megegyezés, hogy a védelmi kiadásokra vonatkozó hiteles nemzeti terveket a tagállamok még az év vége előtt bemutatják, és a védelmi miniszterek februárban tervezett ülésén megvitatják.A főtitkár tájékoztatása szerint csütörtökön összeült a NATO nukleáris tervezőcsoportja, és áttekintette a szövetség úgynevezett nukleáris struktúráját annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő eszközöket és eljárásokat egy esetleges agresszió esetén.A katonai szövetség és az Európai Unió csütörtökön Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint a svéd és a finn védelmi miniszter részvételével megvitatta a katonai mobilitás, a kiber- és hibrid hadviselés, valamint a migráció és a terrorizmus jelentette kihívások közös feladatait.A NATO sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a védelmi miniszteri találkozó során Magyarország mellett Horvátország, Szlovénia és Bulgária egy úgynevezett többnemzeti légi különleges műveleti egység létrehozásáról írt alá megállapodást. A program keretében Horvátország vállalata, hogy képzési létesítményt hoz létre a különleges műveleti képességek javítása és kapacitásépítés céljából, helikopteres gyakorlati felkészítés keretében.James Mattis amerikai védelmi miniszter a tanácskozást követően tarthatatlannak nevezte a rövid és közepes hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló szerződés (INF) Oroszország általi megsértését. Moszkvának vissza kell térnie a szerződés előírásaihoz, máskülönben az Egyesült Államoknak is hasonlóan kell cselekednie az ország és a NATO védelmében - közölte.Kedden Kay Bailey Hutchison amerikai NATO-nagykövet arról számolt be, hogy országa szükség esetén kész megsemmisíteni a vonatkozó nemzetközi szerződés előírásai ellenére kifejlesztett orosz rakétákat. A sajtóban megjelent találgatásokra reagálva azonban később egyértelművé tette: nem egy esetleges megelőző csapásról beszélt.Mattis sajtótájékoztatóján azt is leszögezte, hogy felelősségre kell vonni Moszkvát, amiért az orosz katonai hírszerzés ügynökei megpróbálták feltörni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet informatikai rendszerét. Az Egyesült Államok kész a szövetség tagországainak rendelkezésére bocsátani az amerikai kibervédelmi képességeket - tette hozzá.