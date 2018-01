A németek már csak 28 órát akarnak dolgozni hetente

A németországi fém-, és elektronikai ipar csaknem 4 millió dolgozójának érdekeit képviselő szakszervezet közleménye szerint több mint 15 ezren vettek részt a tiltakozó akciókban, és 80-nál is több üzemben tartottak munkabeszüntetést vagy demonstrációt. A legnagyobb megmozdulás a Porsche stuttgarti üzeménél volt, amelynek 3000 munkavállalója vett részt az IG Metall tüntetésén.Az országos akciót a következő napokban is folytatják, fokozva a munkaadói oldalra kifejtett nyomást a bértárgyalások csütörtökön kezdődő harmadik fordulója előtt.Az IG Metall 6 százalékos béremelést követel, a munkaadók 2 százalékos emelést ajánlanak. Még nagyobb a távolság a másik fő szakszervezeti követelés ügyében: az IG Metall szerint be kell vezetni, hogy a dolgozók külön indoklás nélkül heti 28 órára csökkenthessék munkaidejüket, két évi időtartamra, és a kieső bér egy részét a munkaadó pótolja, a munkaadói oldal szerint viszont inkább a heti 35 óránál hosszabb munkaidő vállalásának lehetőségét kell bővíteni.A munkaadói oldal szerint a szakszervezet elrugaszkodott a valóságtól a 28 órás munkahét bevezetésére irányuló követelésével, amelynek teljesítése ráadásul jogellenes is lehet, mert a kieső bér pótlása hátrányosan megkülönböztetné mindazokat az alkalmazottakat, akik meg is dolgoznak a bérükért.Az IG Metall azzal érvel, hogy a munkaadók minden eszközzel igyekeznek meghosszabbítani a munkaidőt a dolgozók egészségének, és a család és karrier összeegyeztethetőségének kárára. Ezért a munkavállalóknak is ugyanolyan lehetőséget kell adni munkaidejük csökkentésére.Kiemelték, hogy az ágazatban mindössze 20 százalék a teljes állásban dolgozó nők aránya, a rugalmasabb munkaidő-beosztással viszont növelni lehet arányukat, ami hozzájárulna a szakemberhiány enyhítéséhez.A munkaadói oldal azon ellenvetésére, hogy a munkaidő feletti önálló rendelkezés lehetőségének bővítése és a munkaidő csökkenése révén kieső bér pótlására irányuló követelések rontják a globális piacokon tevékenykedő cégek versenyképességet, megjegyezték, hogy aki részmunkaidős állás vállalására kényszerít embereket azért, mert gyermeket nevelnek, az "önként lemond azokról a szakemberekről, akikre a jövőben szüksége lesz".