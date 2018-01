A németeknek összejött az, amiről Magyarország csak álmodozik

Legutóbb 2011-ben volt erősebb éve a német gazdaságnak, mint tavaly. Bár a negyedik negyedéves GDP-adatokat egyelőre nem ismerjük, a német statisztikai hivatal a közelmúltban nyilvánosságra hozta előzetes becsléseket tartalmazó éves gazdasági körképét , amelyből kiderült, hogy 2017-ben (éves átlagban) 2,5%-kal bővült a GDP (a szezonálisan kiigazítatlan adat alapján 2,2%-os volt a növekedés mértéke).

Termelési oldalról nézve a mezőgazdaságot (-0,7%) és a pénzügyi szolgáltatásokat (0%) leszámítva minden szektor hozzájárulása pozitív volt, vagyis egy széles bázisú gazdasági növekedés áll a szép 2017-es számok mögött. A GDP felhasználási oldaláról nézve több érdekes megállapítást is tehetünk:

Csak 2017-ben 638 ezerrel lett magasabb a dolgozók száma, ami 2007 óta a legnagyobb éves növekedés. Ez különösen figyelemre méltó, ha számításba vesszük, hogy közben a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra süllyedt, vagyis egyre kevesebb munkáskéz áll rendelkezésre.

A lakosság fogyasztás figyelemre méltó élénkülését a rég nem látott ütemű foglalkoztatottság-bővülés fűtötte. Az előzetes kalkulációk szerint tavaly 44,3 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, amire az ország újraegyesítése óta nem volt példa.Ebben a kontextusban érdekes, hogy 1,7-1,8% körüli éves átlagos infláció mellett mindössze 4,1%-kal emelkedtek a nettó bérek, ami alig 2% feletti reálbér-növekedést jelentett:. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor egyre több helyről hallani, hogy a német szakszervezetek jelentős béremelést követelnek a dolgozóknak, vagyisAz egyik legerősebb szakszervezet, az IG Metall például a közelmúltban jelentette be, hogy közel 3,9 millió dolgozónak akar kiharcolni 6 százalékos béremelést.Bár a bérek visszafogott tempóban nőttek tavaly, a gyenge termelékenység-növekedés (mindössze 1%-os) következtében tovább romlott Németország árversenyképessége. Ez a folyamat már több éve tart, hosszabb távon pedig komoly problémát okozhat Németországnak.

Megjegyzés: az ábrán látszik, hogy az utóbbi években egyre jobban kezd elszakadni a termelékenység növekedése a munkaerőköltségektől, ami a versenyképesség romlását jelenti Németország számára.

2017-ben 1,2%-os GDP-arányos többletet produkált a költségvetés, amire 1972 óta nem volt példa. Ezzel egyébként már negyedik egymást követő éve meghaladják az állam bevételei a kiadásokat.

A tavaly - 8 év után - leköszönt pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble minden bizonnyal büszkeséggel nézte a német költségvetés tavalyi számait. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett "Schwarze Null", vagyis a "fekete nulla" elv meghonosítása a gazdaságpolitikában, melynek középpontjában az egyensúlyi költségvetésre való törekvés áll, a hiány nem megengedett. Az előzetes becslések szerint

#Germany is a fiscal model student, thanks to Mario Draghi. Since 2008, Germany has saved a total of €290bn in interest on its debt b/c of ultra-loose monetary policy. https://t.co/XoDE6eqWvu via @welt pic.twitter.com/qgGuGHTLUQ