A rabszolgatörvény miatt üzentek Orbánnak az európai szakszervezetek

Egyenlőtlen helyzetük miatt a dolgozónak gyakorlatilag lehetetlen nemet mondania a főnökének.

A kifizetések három évig való potenciális elhalasztása a munkavállalók helyzetét még rosszabbá teszi.

A törvény az EU munkaidő-irányelvének megsértéséhez vezethet, és uniós szinten veszélyes precedenst teremt a munkakörülményeket illetően.

Az olcsó munkaerő és a szociális dömping nem a legjobb módja a beruházások megnyerésének, mivel középtávon agyelszívást generál és a minőségi munkaerő hiányához vezet, amit nem lehet a túlmunkával orvosolni.

Minden sikeres gazdaság és munkaerőpiac azt igazolja, hogy a beruházások és a fenntartható növekedés lényegi tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek.

Kedves Miniszterelnök Úr, kedves Viktor!



Először is szeretném megragadni az alkalmat, és boldog, sikeres újesztendőt kívánok.



Azért írok, hogy kifejezzem az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) aggodalmát a magyar parlament által 2018. december 12-én elfogadott, a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatban.



Magyar kollégáink ezt "rabszolgatörvénynek" hívják, mivel a munka törvénykönyve változásai jelentősen rontják a munkavállalók helyzetét, sértik a pihenéshez, az egészséges élethez való jogot, s veszélyeztetik az Ön kormánya által oly sokszor említett "családi élet szentségét".



Szeretném felhívni a figyelmét arra a régi gyakorlatra épülő tapasztalatra és széles körben elismert jogi elvre, hogy a munkáltatók és munkavállalók nincsenek egyenlő helyzetben, s arra, hogy a dolgozónak gyakorlatilag lehetetlen nemet mondania a főnökének.



Mindezen túl a kifizetések három évig való potenciális elhalasztása a munkavállalók helyzetét még rosszabbá teszi.



Ez a törvény az EU munkaidő-irányelvének megsértéséhez vezethet, és uniós szinten veszélyes precedenst teremt a munkakörülményeket illetően.



A törvényt a média a német autóipar multinacionális magyarországi beruházóinak tett ajándékként kezeli. Lehet, hogy ez a törvény céljának félreértelmezése, de mindenesetre szeretném felidézni azt, amiről már a múltban volt alkalmunk beszélgetni: az olcsó munkaerő és a szociális dömping nem a legjobb módja a beruházások megnyerésének, mivel középtávon agyelszívást generál és a minőségi munkaerő hiányához vezet, amit nem lehet a túlmunkával orvosolni.



Minden sikeres gazdaság és munkaerőpiac azt igazolja, hogy a beruházások és a fenntartható növekedés lényegi tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek.

Értékelem azt a kijelentését, hogy "mindenkire figyelek, a szakszervezetekre különösen, követem a véleményüket, tisztelem is a véleménynyilvánítás szabadságát, és megfontolom mindig a fölvetett érveket", ugyanakkor nagyon hálás vagyok azért az Önnel és kormányával folytatott együttműködésért, amit a magyarországi szociális párbeszéd javítása és megerősítése érdekében alakítottunk ki.



Ezt a törvényt azonban a szociális partnerekkel, a szociális párbeszéd intézményeiben történő konzultáció nélkül fogadták el. A néhány szakszervezeti konföderáció képviselőivel, az egyes parlamenti képviselők által informálisan folytatott konzultációk hasznosak lehetnek, de semmi esetre sem helyettesítik az intézményesített szociális párbeszédet, ami iránt Ön és a kormánya is elkötelezte magát.



Magyar tagszervezeteink nyitottak a tárgyalásokra, készek az érdemi párbeszédre. Követelik a törvény visszavonását és a tárgyalások megkezdését a következő kérdésekben: a túlmunka szabályozása, a minimálbérek növelése és a cafeteria visszaállítása, a sztrájkjog szabályozása, a szociális párbeszéd intézmények megerősítése és rugalmas nyugdíjrendszer visszaállítása.



Szeretném biztosítani, hogy az ESZSZ és én készek vagyunk segíteni és támogatni a tárgyalások ilyen folyamatát. Kérem, tudassa velünk, amennyiben a párbeszéd megkönnyítésére bármilyen segítségre igényt tart részünkről.



Tisztelettel:



Luca Visentini főtitkár

Európai Szakszervezeti Szövetség

