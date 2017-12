A spanyol kormány békülne a katalánokkal

"Spanyolország kormánya együttműködését és legjobb szándékát akarja kínálni a konstruktív, nyitott és valódi párbeszédhez - mindig a törvények szerint - a kormánynak, amely Katalóniában alakul" - fogalmazott a politikus.Mint mondta, a választások új kezdetet feltételeznek, lehetőséget adnak egy új időszak megnyitására. "Bízom abban, hogy Katalóniában párbeszéden és nem szembenálláson alapuló időszak kezdődik" - jegyezte meg.Véleménye szerint a választásokon egy plurális Katalónia rajzolódott ki, amelyet mindenkinek "tiszteletben tartania és óvnia kell". A katalán társadalomban okozott törés nagyon súlyos, és időbe telik megjavítani, minden politikai szereplő számára ennek kell lennie az elsőszámú kötelezettségnek - hangsúlyozta.Mariano Rajoy kitért arra is, hogy bármelyik politikai erő is szerzi meg a többségi támogatást a katalán parlamentben, a létrejövő kormánynak alá kell vetnie magát a törvényeknek, anélkül ugyanis nem lehet megteremteni a biztonságot, anélkül nem térnek vissza az elvándorolt cégek, nem folytatható a munkahelyteremtés.A katalán választásokkal kapcsolatban negatívumként említette, hogy nem szereztek elég mandátumot a változáshoz, és felhívta a figyelmet arra, hogy a függetlenségi pártok a korábbiakhoz képest veszítettek támogatottságukból. "Kevesebbet mint amennyit szerettünk volna" - jegyezte meg.A 2010-es választások után 76, 2012-ben 74, 2015-ben 72 mandátumot szereztek összesen a katalán parlamentben a függetlenségi pártok, most pedig 70-et, és ugyanez a csökkenés tapasztalható a szavazatok vonatkozásában is - sorolta a kormányfő.Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon az alkotmány 155-ös cikkének alkalmazása, Katalónia irányításának átvétele okozhatta-e a kormányzó Néppárt (PP) gyenge szereplését, a politikus kifejtette: a katalán választásokat olyan párt nyerte, amely támogatta a jogszabály alkalmazását, így nem gondolja, hogy a választók "büntették" volna őket ezért.Beszélt arról is, hogy a 155-ös cikk alkalmazásában óvatosak voltak, és széles körű támogatással bírtak nemcsak Spanyolországban, de Európában is."Nekem azzal kell leülnöm, aki megnyerte a választásokat, és az Inés Arrimadas" - jelentette ki arra az újságírói kérdésre, hogy kész-e találkozni a leváltott katalán kormányfővel Spanyolországon kívül, ahogy azt Carles Puigdemont javasolta pénteken Brüsszelben.