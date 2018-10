A szemünk láttára áll feje tetejére a világ - Sokkal veszélyesebb időket élünk, mint sokan gondolnák

Csak akkor derül ki, hogy ki úszik meztelenül, ha elvonul a dagály.

számos országban felelőtlen ígéretekkel előálló politikai erők kerülnek hatalomra, illetve erősödnek meg (példaként Olaszországot nevezi meg),

nem enyhülő geopolitikai kockázatokkal kell szembenézni,

ráadásul a világ két legnagyobb gazdasága kereskedelmi háborút vív egymással, amely mögött az USA és Trump azon törekvése áll, hogy megakadályozza Kínát a világ legnagyobb gazdaságává válástól.

Veszélyes időket élünk, sokkal veszélyesebbeket, mint azt sokan gondolnák. Az IMF figyelmeztetései időszerűek, azonban feltehetően alulbecsülik a kockázatokat. A világunk épp a feje tetejére készül állni és hamis ábránd azt gondolni, hogy a világgazdaság mindezek ellenére ugyanúgy fog robogni tovább, mint az elmúlt években.

Wolf azzal kezdi véleménycikkét, hogy a tartós emelkedéssel jellemezhető bikapiacokat egy falmászáshoz hasonlítja, ahol a különböző aggodalmak (akadályok) dacára a tőzsdék egyre feljebb kapaszkodnak. Csakhogy eljön az a pont, amikor az utolsó aggódó befektető is optimistává válik: ebben az esetben már nem marad más irány a piacok számára, mint lefelé, a túlzott optimizmus ugyanis könnyen kontraindikátorrá válhat. Az FT szakértője szerint pontosan ez történik most, vagyis a túlfűtött optimizmuson szép lassan felülkerekednek azok a kockázati tényezők, amelyeket eddig figyelmen kívül hagytak a piaci szereplők, vagy legalábbis nem tulajdonítottak nekik túl nagy szerepet.A szélirány változását jól jelzi, hogy legutóbbi World Economic Outlook elemzésében a Nemzetközi Valutaalap csökkentette a 2018-as és 2019-es gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, külön kiemelve, hogy a növekvő politikai bizonytalanság következtében a negatív kockázatok kerültek többségbe. Az elmúlt néhány évben az volt az IMF fő üzenete, hogy a világgazdasági növekedést övező kockázatok nagyjából kiegyensúlyozottak. Ez talán elsőre nem tűnik nagy dolognak, azonban fontos hangnemváltásról van szó.- idézi Wolf Warren Buffett, minden idők egyik legsikeresebb befektetőjének híres szavait., ezzel pedig a figyelem középpontjába kerültek az olyan országok és gazdasági szereplők, amelyek sérülékeny fundamentumokkal bírnak. Ide tartozik a magas eladósodottság, a nagy finanszírozási igény (a globális likviditás szűkülése miatt egyre nehezebbé válik a forráshoz jutás), illetve az eszköz- és forrásoldal devizaszerkezetéből fakadó kockázatok (currency mismatch). Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy példáulA feltörekvő piacok sorsa nagyban függ a befektetők kockázatvállalási hajlandóságának változásától. A kockázatkerülési magatartás erősödése (vagyis a fokozódó tőkekivonás) a globális pénzügyi rendszer stabilitását, ezáltal pedig a világgazdasági növekedést is veszélyezteti. Az IMF nemrég közzétett pénzügyi stabilitási jelentésében rávilágított, hogy. (Ugyanez a túlárazottság megfigyelhető az amerikai részvénypiacokon is, szóval nem csupán a kockázatos (bóvli) eszközökről van szó, de talán azoknál a legszembetűnőbb.)Úgy általában véve elmondható, hogy a sérülékenység (és ezáltal a kockázat) jelentős része abból fakad, hogy a háztartások és nem pénzügyi vállalatok összesített adóssága a "rendszerszempontból fontos országok" esetében az összesített GDP 250%-ára nőtt, ami 40 százalékpontos növekedés a 2008-as válság előtti állapothoz képest.Ehhez érdemes hozzávenni, mint az amerikai kormány prociklikus költségvetési politikája, ami a már eddig is fenntarthatatlan államadósság-folyamatokat még ingatagabb alapokra helyezte. Az USA mellett az eurózónában is problémát jelent a vállalatok és az államok magas adósságállománya, miközben pontosan senki sem tudja, mekkora kockázatot rejt a kínai vállalati szektor eladósodottsága, abban viszont egyetértés van, hogy ha az egyszer elszabadulna, annak súlyos következményei lennének.. Ehelyett egy olyan világban élünk, aholEz utóbbival az a probléma, hogy Kína népesebb, erősebb gazdasággal bír, ráadásul a világgazdaság vérkeringésébe sokkal jobban integrálódott, mint az egykori Szovjetunió, épp ezért egy Kínával szembeni hidegháború sokkal nagyobb falat lenne.Wolf szerint a két nagyhatalom viaskodása, illetve a különböző politikai feszültségek jó időkben talán nem lennének olyan lényegesek, egy újabb válság bekövetkezése esetén viszont a politikai szétforgácsoltság akár ahhoz is vezethet, hogy a nyílt világgazdaságot garantáló rendszer (és a mögöttes kooperáció) összeomlik.- zárja véleménycikkét Martin Wolf.