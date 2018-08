A szülők harmada mindössze 10-15 ezer forintot költ gyermeke iskolakezdésére

Mélyen a zsebébe nyúl a magyar szülő tanévkezdés előtt, egy általánosiskolás-korú gyermek beiskolázása ugyanis minimum húszezer forintba kerül, tankönyvek nélkül - mutat rá a REGIO JÁTÉK július 17-24. között elvégzett online kutatása, amelyben 1658 - 14 év alatti gyermeket nevelő - szülőt kérdeztek meg az iskolakezdéssel kapcsolatban. Az alapvető iskolai eszközökre a válaszadók egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot, szintén ennyien akár 20-30 ezer forintot is elköltenek egy gyermek esetében. A füzetet, tolltartót, írószereket a szülők kétharmada személyesen választja ki, egyharmada pedig az áruházi és online vásárlást kombinálja.Ugyanakkor nem mindenhol van mód új táskára.Ahol jut rá pénz, ott alsó és felső tagozatban az 5-10 ezer forintos (28, ill. 33%) táska vásárlása a legjellemzőbb, ezt követi a 10-15 ezer forintos kategória (25-25%), 15 ezer forint feletti táskát csak minden ötödik gyermek kap.Az iskolakezdés költségeibe a megkérdezett családok mindössze egyötödénél száll be a munkaadó pénzbeli támogatás formájában, éppen ezért tízből kilenc szülő tudatosan készül a nyári hónapokban anyagilag arra, hogy minden felszerelést hiánytalanul be tudjon szerezni szeptember elsejéig. A kezdeti kiadások terheit azonban csökkentheti, hogy a felmenő rendszer alapján az általános iskolások ingyen kapják a tankönyveket.