A török elnök és a szaúdi trónörökös közös lépésekben egyezett meg

A török államfői hivatal közlése szerint a beszélgetést a szaúdi herceg kezdeményezte. A felek arról egyeztettek, hogy milyen közös lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a gyilkosság minden részletére fény derüljön. Az Anadolu török állami hírügynökség beszámolója szerint Szalmán herceg a telefonban azt mondta, hogy Rijád együttműködik Ankarával az ügy tisztázása érdekében.Figyelemre méltó, hogy a török elnök Hasogdzsi október 2-ai meggyilkolása óta először beszélt közvetlenül a szaúdi politikát ténylegesen irányító koronaherceggel. Erdogan az elmúlt hetekben már két alkalommal is egyeztetett a csaknem 83 éves uralkodóval, Szalmán bin Abdel-Azíz királlyal.Eközben az NTV török hírtelevízió szerdán azt jelentette, hogy a szaúdi hatóságok engedélyezték a rendőröknek az isztambuli szaúdi főkonzul rezidenciájának kertjében a kút átvizsgálását. Ezt korábban arra hivatkozva utasították vissza, hogy a 25 méter mély kútban feltételezhetően metán gáz található, és a nekik átadott listán nem szerepelt a feladatra kijelölt tűzoltók neve.A gyilkosság után létrehozott török-szaúdi nyomozócsoport múlt héten a főkonzul rezidenciáját egyszer, magát a gyilkosság helyszínét, tehát a főkonzulátus épületét pedig már kétszer is átvizsgálta Hasogdzsi maradványai után kutatva.A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. Szaúd-Arábia csak szombaton ismerte be, hogy Hasogdzsi meghalt a főkonzulátus épületében. A szaúdi magyarázat szerint az újságíró dulakodás közben vesztette életét, török sajtóbeszámolók szerint viszont brutális módszerekkel meggyilkolták. Erdogan kedden a török kormánypárt parlamenti frakcióülésén úgy fogalmazott, hogy az újságíró halála előre eltervezett politikai gyilkosság volt.A nap kínzó kérdése I.: Ha egyszer a szaúdiak legalább egy "balul sikerült haláleset" tényét elismerték, akkor miért kérdés, hogy hol van az újságíró holtteste? Elfelejtették, hová tették?A nap kínzó kérdése II.: Ha Erdogan bizonyítottnak látja, hogy az újságíró halála előre eltervezett politikai gyilkosság volt, akkor milyen közös lépéseket kíván tenni a gyilkosság legvalószínűbb elrendelőjével?