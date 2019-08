A válság óta nem volt ekkora bajban a világ, és Trump bevitt még egy pofont

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Twitteren jelezte , hogy újabb, 10%-os vámot vet ki a Kínából érkező termékekre, amelyek szeptember 1-jétől élesednek és évi 300 milliárd dollár értékű termékre vonatkozik. Ez gyakorlatilag az összes kínai árut érinti, amit még nem sújtottak pótvámmal.Ezzel Trump gyakorlatilag megszegte a tűzszünetet, amit Kínával kötöttek a tárgyalások idejére, ennek nyomán a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak, világszerte zuhanásnak indultak a tőzsdeindexek, miután a kivetendő vámok miatt felerősödött a globális növekedési kilátások romlásától való félelem, és egyre többen találgatják, hogy mit léphetnek a világ nagy jegybankjai.A Nemzetközi Valutaalap egy héttel ezelőtt csökkentette a globális növekedési előrejelzését, miután fokozódnak a kereskedelmi háborús kockázatok. Trump mostani lépése pedig tovább lassíthatja a növekedést.Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke pedig éppen szerdán csökkentette 25 bázisponttal a kamatszintet (a válság óta először vágott a Fed), miután az alacsony infláció mellett már az USA gazdaságára is negatív hatással vannak a vámok. Miközben szerdán Powell nem jelezte - a befektetői várakozásokkal ellenétben -, hogy a kamatcsökkentés egy ciklus kezdete lenne, Trump bejelentése után mégis nagyot ugrott a szeptemberi vágás esélye.A Wells Fargo elemzője szerint az USA és Kína közötti kereskedelmi háború még alacsonyabb növekedéshez vezethet, miközben a központi bankok már nem tudnak túl sok konvencionális lépést tenni, hogy mérsékeljék a negatív hatásokat és felpörgessék a növekedést.A Moody's Analytics szerint Trump lépése növeli az esélyét annak, hogy az USA gazdasága recesszióba kerül. A fogyasztói bizalom ugyan még magas, azonban az üzleti bizalom már zuhan, és a kereskedelmi feszültségek tovább ronthatják. Ryan Sweet úgy látja, hogy a vállalatok a bizonytalanság miatt elbocsáthatnak dolgozókat.Az amerikai beszerzésimenedzser-index már most is 10 éves mélypontra zuhant, és azt jelzi, hogy a feldolgozóipar nem növekszik. A JP Morgan elemzői is azt emelik ki, hogy a vámok tovább fogják rontani a már most is gyenge üzleti bizalmat, a Morgan Stanley elemzői pedig most úgy látják, hogy a kereskedelemi háború miatt három negyedéven belül recesszióba kerülhet Amerika.