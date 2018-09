A világ egyik leghíresebb közgazdásza hamarosan nálunk, élőben

Három héttel ezelőtt jelentettük be , hogy legnagyobb örömünkre Willem Buiter, a Citi különleges gazdasági tanácsadója elfogadta a Portfolio felkérését és előadást tart a gazdasági csúcstalálkozónkon.Néhány szóban most bemutatjuk az 1949-ben Hollandiában született, brit-amerikai közgazdász életútját és munkásságát (az elvetemültebbeknek ajánljuk Buiter honlapján elérhető részletes életútját, publikációit, hivatkozásait, 56 oldalban ). Buiter a Cambridge-i Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Yale Egyetemen doktorált, és ezt követően számtalan neves egyetemen volt tanár: a Princeton Egyetemen (1975-76 és 1977-79), a Bristol Egyetemen (1980-82), a londoni Közgazdaságtudományi és Politikatudományi Iskolában (1976-77, 1982-85 és 2005-2010), a Yale-en (1985-1994) és a Cambridge-i Egyetemen (1994-2000) tanított. Karrierútja, ha lehet, még lenyűgözőbb: a Bank of England Monetáris Politikai Bizottságának alapító tagja volt 1997 és 2000 között, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank vezető közgazdásza volt 2000 és 2005 között. 2005-től 2010-ig a London School of Economics professzora és a Goldman Sachs tanácsadója volt. 2010-ben csatlakozott a Citihez vezető közgazdászként és 2018-ig volt ebben a pozícióban a pénzintézetnél. Mindezek mellett számos nemzetközi szervezetnél, így a Világbanknál, a Nemzetközi Valutaalapnál, az Európai Bizottságnál látott el tanácsadói feladatokat.

Az USA-ban is otthon érzem magam, talán kicsit kevésbé, mert Angliában 19 évig éltem, mielőtt visszamentem az USA-ba. Ezt megelőzően 14 évet éltem ott, így azért ott is otthon érzem magam. Ott van az otthonod, ahol a szíved van. Európa egy identitás, egy kultúra, ezt érzem itt, Budapesten, Prágában, Párizsban vagy Londonban. Nincsen erős nemzetiségi, állampolgársági érzésem, de európainak és amerikainak is érzem magam.

Nem egyszer szóltak róla úgy az újsághírek , hogy egy olyan közgazdász, akire megéri figyelni. Sokan őszinteségére figyeltek fel, ugyanis nem fél kimondani kritikus megjegyzéseit, épp az érintett közönség előtt. Egy európai banki kongresszuson például úgy fogalmazott, hogy "2007 augusztusában (a pénzügyi válság kirobbanása előtt) több, határon átnyúló bank vezérigazgatója nem tudta pontosan, hogy mi is az a CDO, de ugyanígy nem tudták a Bank of England monetáris tanácsának tagjai sem, hogy mit is jelent ez a fogalom". De például 2008-ban sem rejtette véka alá véleményét, amikor a Fed meghívására Amerikában kritizálta az amerikai jegybank politikáját. Legutóbb tavaly vállalta fel határozott álláspontját, miszerint a bitcoin még a tulipánmániánál is őrültebb befektetés.A Portfolio-n márciusban jelent meg interjú a közgazdásszal. Arra a kérdésünkre, hogy holland születésű brit-amerikai állampolgárként hol érzi magát otthon, kijelentette:Az interjúban többek között azt is mondta, hogy "Magyarország egy kis csoda, mert még soha nem látott olyan országot, amely két számjegyű bérinfláció mellett is a cél alatt tudta volna tartani az inflációt". "Szerintem egyébként Magyarország nagy haszonélvezője az uniós forrásoknak, ennek köszönhetően most egy dinamikus gazdaság" - mondta akkor. Az interjúban beszélt a globális kereskedelmi háború esélyeiről, a Brexit folyamatáról, az eurózóna kihívásairól.