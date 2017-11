A kiscégek 80%-a jól járhat az újabb adócsökkentéssel

Abban, hogy 2018-tól minden vállalkozás a neki leginkább megfelelő adózási módot válassza ki, a kiva-kalkulátor segít., amelyiknek a bértömege nagyobb a nyereségénél. Azoknak is érdemes újraszámolni, akik cégben tartják a nyereségüket, mert a kiva szabályai szerint a visszaforgatott nyereséget nem kell leadózni - mutat rá a tárca. Ezekben a döntésekben segít a most frissített kiva-kalkulátor , amely kiszámítja, hogy mennyi közterhet lehet megtakarítani ezzel a speciális adózási móddal. Bár kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2017-es zárás miatt év végén egyszerűbb az átállás.A szabályok 2017. évi kedvező változásainak köszönhetően 2016. december 31-éhez képest több mint a duplájára nőtt a kivások száma. A gazdasági tárca számításai szerint jövőre is sok vállalkozás dönt majd a kiva mellett - különös tekintettel arra, hogy 2018-tól még kevesebb kisvállalati adót kell fizetni.az adó mértékének egy százalékpontos csökkentése mintegy 2 milliárd forintot hagy., melyek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázmillió forintot. A kisvállalati adó mértéke jövőre a törvény által meghatározott adóalap 13 százaléka, melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.