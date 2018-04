A kormány azonnal lecsapott a költségvetési mozgástérre

a jegybank szakértői ugyanis megállapítják, hogy az idei deficit 2,2-2,4% körül lehet, ami megegyezik a legutóbbi előrejelzésben szerepelt számokkal, azonban ez úgy jött össze, hogy közben a kormány költekezett.

az egészségügyi ágazatok (mentősök, szakápolók) novemberről előrehozott béremelése,

a nyugdíjasok számára Erzsébet-utalvány formájában juttatott egyszeri nyugdíjkiegészítés, illetve

a gáz-, és távhőszámlából leírható, valamint a szociális tűzifa keretet megemelő téli rezsicsökkentés.

Megfordítva ez azt jelenti, hogy a kormány azonnal kihasználja a kedvező helyzetet és belenőtt a kialakuló költségvetési mozgástérbe.

2018 után

az előrejelzést továbbra is jelentősen befolyásolja az európai uniós támogatások kifizetésével és azok felhasználásával kapcsolatos bizonytalanság.

Nyugalom, az Eximbankkal együtt csökken az adósság

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a jegybank héten megjelent inflációs jelentése a költségvetési folyamatok tekintetében semmi különlegessel nem kápráztatta el az olvasóit . A 2018-as számokkal kapcsolatban azonban már az elején találhatunk érdekességet:A kormány ugyanis tavaly december óta több intézkedést is bejelentett, ami az idei költségvetés kiadási oldalát érinti:Az MNB számításai szerint ezek együttesen a GDP 0,3%-ának megfelelő összeget tesznek ki, de ezt ellensúlyozza a kedvező makrogazdasági folyamatokból következő adóbevétel-emelkedés Mivel 2018 utánra még nincsenek elfogadott költségvetési törvények (és tavasszal ezúttal nem is várható annak elfogadása), ezért az MNB közgazdászai 2019-re és 2020-ra technikai előrejelzést készítettek. Ezek szerint a költségvetési hiány fokozatosan csökkenhet: 2019-ben a GDP 1,8-2%-ára, 2020-ban pedig 1,6-2%-ra. Az államháztartás hiányának csökkenését elsősorban a magas gazdasági növekedés által emelkedő adóbevételek támogatják - vetítik előre a szakértők, akik azt is hozzáteszik:A 2017-es és az idei évre számottevő előleg-kifizetéssel számolnak, amely 2020-ig várhatóan fokozatosan csökkenni fog. A kifizetések reálgazdasági hatása, vagyis az uniós források effektív felhasználása 2018-ban és 2019-ben lehet a legmagasabb. Ez a hatás a gazdaságot érdemben élénkíti, ugyanakkor az önrész növekedésén keresztül emeli a költségvetési hiányt.Tavaly érdemben csökkent az adósságráta, 2,2%-kal 71,7%-ra, ami az élénk gazdasági növekedéssel, a csökkenő kamatkiadásokkal és a pozitív elsődleges egyenleggel függ össze. A kedvező makrogazdasági fundamentumok mellett egyedi tényezők is alakították az adósság értékét a tavalyi év során. A dollár euróval szembeni gyengülése segítette az adósság mérséklődését, de az uniós támogatások előfinanszírozása növelte a pénzforgalmi hiány értékét, és így az államadósságot.A jegybank szakemberei azzal számolnak, hogy 2018. év végére 70,3 százalékra csökkenhet a GDP-arányos bruttó államadósság, vagyis az alaptörvény adósságszabálya várhatóan idén is teljesülni fog.A továbbiakban pedig az alapfolyamatok szerint a GDP-arányos államadósság további érdemi csökkenése rajzolódik ki, 2019-ben és 2020-ban a korábban megelőlegezett uniós támogatások beérkezése is támogathat - írják a jegybank szakértői. 2020-ra 66%-os adósságrátát jeleznek előre, igaz az Eximbankkal számolt mutató ennél magasabb. Az Eximbank adósságának államháztartási körbe sorolása pedig a csökkenő pályán nem változtat az előrejelzés szerint.