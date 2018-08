A NAV-testvér figyel téged: számlák milliói érkeznek az adóhatósághoz

Az online pénztárgéppel, illetve a közúti áruforgalmat ellenőrző rendszerrel (ekáer) induló sikeres gazdaságfehérítési eszköztárba illeszkedik az online számla is

Varga kifejtette: Magyarország nemcsak a néhány újításnak minősülő, online rendszere miatt szolgál mintául az Európai Unióban, hanem azok hatékony alkalmazása miatt is. Az új technológiai eszközök ugyanis önmagukban még nem oldják meg az adócsalás, adóelkerülés problémáját, ehhez szükséges a gyors kockázatelemzés, valamint az azonnali és célzott intézkedés is.- tette hozzá.Az online számla-adatszolgáltatás olyan innovatív, az EU-ban is egyedülálló ellenőrzési módszert tesz lehetővé, amelynek jelentősége azonnaliságában és automatikusságában rejlik. Az információ már a bevallások beérkezése előtt az adóhivatal rendelkezésére áll, így akár azoknak a csalásoknak a felderítését is eredményesebbé teheti, amelyeknél a bevallások beérkezéséig az érintettek már nem elérhetők - részletezte a tárcavezető. A NAV kockázatelemzőinek már most hatalmas adatállomány áll a rendelkezésére, augusztus 14-ig már mintegy 7,5 millió számla érkezett a hivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számla rendszerében.A pénzügyminiszter emlékeztetett: július 31-ig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem szankcionálta a mulasztást. Augusztus 1-től a szankciómentes időszak véget ért, azonban a szolgáltató, illetve a versenyképesség további javításában is kiemelt szerepet vállaló adóhivatali szemléletnek megfelelően a NAV munkatársai méltányosan, és a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mulasztás körülményeit, az online adatszolgáltatásra felkészültségét figyelembe véve vizsgálják az online számla adatszolgáltatás szabályszerűségét.A mulasztási bírság így akár nulla forint is lehet, ha például egy cég már július 1-jét, illetve a százezer forintot elérő első számlakibocsátást megelőzően regisztrált, és időben meg is kezdte a fejlesztést, azaz megtett mindent a felkészülés és az adatszolgáltatás teljesítése érdekében - mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a törvény által meghatározott maximum összeg magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében számlánként kétszázezer, más adózók esetében félmillió forint.A kormány célja az, hogy ne az adók növekedésével érje el a költségvetési bevételek emelkedését, hanem azzal, hogy az érvényben lévő adókat mindenki befizesse - hangsúlyozta Varga Mihály. Az online számlázás bezárja a kiskapukat a tisztességtelen adózók előtt, javítva az adómorált, aminek köszönhetően a tárca számításai szerint 10 százalék alá zsugorodhat az adórés, vagyis az adóelkerülők miatt az államkasszából kieső összeg - jelentette ki a pénzügyminiszter.