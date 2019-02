Adócsökkentést és adminisztrációcsökkentést ígér Varga

Elmondta: a gyermekes családok megerősítését, illetve a gyermekvállalás ösztönzését szolgálóBeszélt arról is, hogy évek óta minden makrogazdasági adat jól alakul, a 2018-as növekedés akár a 4,6 százalékot is meghaladhatja - a tavalyi harmadik negyedévi 5,2 százalék a harmadik legmagasabb ütem az EU-ban -, és egyes elemzők szerint az idei is nagyobb lehet a vártnál. A világgazdaság azonban kezd túljutni növekedési csúcspontján, amire érdemes felkészülni, és olyan intézkedéseket kidolgozni, amelyek megvédik az eddigi eredményeket.Hangsúlyozta, ebben nagy feladat hárul a költségvetési bevételek mintegy 95 százalékát beszedő adóhivatalra, amely tavaly eredményes és hatékony munkát végzett. Bár 2018-ban több adó kulcsa is mérséklődött, ez nem járt a bevételek csökkenésével, a beszedett 14 253 milliárd forint 851 milliárd forinttal nagyobb az előző évinél. Idén pedig a NAV-nak úgy kell 1065 milliárd forinttal többet hoznia, hogy csupán a szociális hozzájárulási adó (szocho) július 1-jétől várható 2 százalékpontos csökkentése több mint 130 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.A bevételek növekedéséhez a gazdasági növekedés mellett az adómorál javulása és a gazdaság fehéredése is hozzájárult.Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) és az online pénztárgépek után tavaly bevezették az online számlázást és bekötötték az adóhivatalba az étel- és italautomatákat.A jövőről szólva a tárcavezető elmondta,, egy cégnek ugyanis egy felmérés szerint évi 277 órát kell fordítania adóügyei intézésére. Idén öt adófajta szűnik meg, de szeretnének további lépéseket tenni az egyszerűség irányába - mondta Varga Mihály.Az e-szja bevezetésével a magánszemélyeknek gyakorlatilag már nincs adóadminisztrációs kötelezettségük, most a vállalkozásokon a sor - fejtette ki. Az a cél, hogy 2021-ben már a lehető legtöbb adóbevallást a NAV készítse el a vállalkozásoknak is. Az első nagy lépést már megtette a hivatal, január 10-én elküldte az első jövedékiadó-bevallási tervezeteket az érintett cégeknek. A miniszter azt kérte, a NAV az áfabevallások esetében is kezdje el a fejlesztéseket. Cél az is, hogy 2021-ig teljesen papírmentes hivatallá váljon a NAV - mondta.A miniszter értékelőjében felidézte: három évvel ezelőtt azt kérte, hogy Svédországhoz hasonlóan Magyarországon is az adóhivatal legyen az egyik legnépszerűbb hatóság, tavaly pedig, hogy pályázzon az unió legversenyképesebb adóhivatala címére is. Úgy vélekedett, az adózói visszajelzések szerint a NAV munkatársai sokat tettek azért, hogy egyre jobban megközelítsék ezeket a célokat. Az adózókat kell a középpontba helyezni a következő években is - hangsúlyozta.Beszélt arról is, hogy Magyarország a legnagyobb adócsökkentő az unióban. Az Eurostat adatai szerint, miközben az úgynevezett adócentralizációs ráta is jelentősen mérséklődött, míg az EU-ban 39,9-ről 40,2 százalékra nőtt. A miniszter szerint jó esély van a cím megvédésére.Mindez összefüggésben lehet azzal, amit Orbán Viktor vasárnapi beszédétől várhatunk: