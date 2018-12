Adóellenőrzéssel kedveskedik a NAV karácsonyra

Az ország számos megyéjében tartanak ellenőrzéseket decemberben a helyi igazgatóságok

Adventi vásárokon, piacokon, kitelepüléseken, de különféle üzletekben és bevásárlóközpontokban is felbukkanhatnak a NAV-osok, akik az úgynevezett szezonális árucikkeket kínáló vállalkozásokat ellenőrzik.

a fenyőfaárusoknál,

a hal- és húskereskedőknél, valamint

a játékot, szaloncukrot és édességet

A különféle kereskedelmi helyszíneken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei is megjelennek az esztendő utolsó hetei ben, igaz, nem vásárlási céllal - írja a alap.- mondta lapnak a NAV adóügyekkel foglalkozó szóvivője. Kis Péter András azt is hozzátette, hogy a hivatalnokok elsősorban azt vizsgálják meg, hogy az érintett vállalkozások átadják-e a nyugtát, a számlát a vevőiknek, de kíváncsiak arra is, hogy a kereskedők megfelelően használják-e online pénztárgépüket, ahogy az sem mellékes, hogy a gazdasági szereplők bejelentették-e alkalmazottai kat.Így példáuláruló gazdasági szereplőknél kerülhet sor adóhivatali vizsgálódásra.Zalában, Vasban, Nógrádban, Komárom-Esztergomban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Békésben tartanak karácsonyi ellenőrzést a NAV helyi emberei. A vizsgálatok részleteiről mindig tájékozódhatnak az érintettek a NAV adótraffipax oldalán."Az adótraffipax nem egyéb, mint egy folyamatosan frissülő tájékoztatási felület, amelyen a hivatal adott esetben részletekbe menően számol be arról, hogy a közeli időkben mikor, hol és mit ellenőriz" - magyarázta a szóvivő.

Az Adventi Ünnep a Bazilikánál elnevezésű rendezvény a budapesti Szent István téren 2017. december 18-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán