Adótervek szivárogtak ki: ezentúl más lesz autót vásárolni

megszűnne az eredetiségvizsgálat díja,

és többféle illeték, díj (forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, regisztrációs matrica),

kevesebb hivatali intéznivaló lenne a vásárlás során,

egyszerűbb lesz kocsit behozni,

egyszerűsödnek az öröklés szabályai,

környezetvédelmi szempontok alapján alakítanák át a regisztrációs adót (bevezetnék az EURO6-os kategóriát),

csökkenne a gépjárműadó,

a cégautóadó átalakulna, néhány esetben emelkedne.

A javaslat, amely "Az állampolgárokat sújtó, a gépjárművek tulajdonjogának megszerzésével és fenntartásával kapcsolatos terhek radikális csökkentéséről" címet viseli több ponton is jelentősen belenyúl az autókkal összefüggő közterhek rendszerébe. A hvg.hu értékelése szerint a javaslat meglehetősen részletesen kidolgozott és több érintett intézmény, valamint maga a Miniszterelnökség is támogatja. A csomag főbb elemei:Az átalakítás fő vesztese a dízelautó lesz: az elavult változatok behozatalát a regisztrációs adó átalakításával fékezné a Pénzügyminisztérium. A hvg.hu úgy fogalmaz, hogy a célt "az importáláshoz kötődő terhek adekvát módosításával, valamint a dízel fogyasztási költségben meglévő előnyének hosszabb távú csökkentésével érnék el." (Utóbbival kapcsolatban akár a dízel üzemanyag adóterheinek emelésére is lehetne spekulálni, de ennél több nem derül ki.) Jó hír az elektromos és hibrid meghajtású autót vásárolni szándékozóknak, hogy ezeket a gépjárműveket továbbra sem terhelné regisztrációs adó, cégautóadó, gépjárműadó és vagyonszerzési illeték.Az adómérséklések a javaslat szerint 19 milliárd forintos tehercsökkentést jelentenek az autósoknak, ám a szigorító lépések ezt költségvetési szempontból teljesen ellensúlyozzák. Az idősebb cégautók, illetve az öreg importautók közterhei ugyanis emelkednének. Ugyanakkor a "javaslatcsomag egyetlen már magyarországi forgalomba lévő személygépkocsi esetében sem emeli a közterheket, vagyis a gépjárműadó nem emelkedik senkinek" - idézi a tervezetet a hvg.hu. Az autóhoz jutás költsége átlagosan 30 ezer forinttal, külföldről behozott autó esetében 51 ezer forinttal lesz kisebb.