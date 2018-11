Akár 40 éves kamatmentes kölcsön is lehet a késleltetett adófizetésből

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy az adómegtakarítást ugyan vissza kell fizetni későbbi időpontban, de ez a konstrukció még így is egy kamatmentes kölcsönnek tekinthető, aminek futamideje 5 évtől akár 40 évig is terjedhet.

Ezt a potenciált fogja katalizálni a jövő évi módosítás, várhatóan 3-4 százalékkal fog növekedni a mostani 25-30 ezres nagyságú igénybe vevők köre, ami darabszámban nem sok, de értékben nagyobb volument fog képviselni. Ez a réteg a nagyobb méretű vállalkozásokból tevődik össze, ahol eddig is milliárdos beruházások voltak, de nem vették igénybe a régi szabályok szerinti kedvezményt

A cég emlékeztet arra, hogy a fejlesztési tartalék képzése azt jelenti: egy vállalat a jövőben vásárolt tárgyi eszközeire, még azok beszerzése előtt elszámolhatja azok értékcsökkenését/amortizációját adóalap csökkentő tételként. Azaz, a nyeresége egy részéből előfinanszírozza a tárgyi eszközök megvételét. Az adózás területén, hogy ha egy vállalatnak 20 milliárd forint a nyeresége, akkor 9%-os adókulcs mellett 1,8 milliárd forint társasági adót fizet. Ha viszont a nyereség felére, azaz jövőre már 10 milliárd forintig terjedően megképezi a fejlesztési tartalékot, akkor már csak 10 milliárd után kell az adót megfizetni, tehát 900 millió forintot. A másik 900 millió forintnyi adófizetést pedig majd később kell megtennie., hogy 4 éven belül a megképzett összeg értékéig - példánkban 10 milliárd forint beruházást hajt végre. Természetesen, ezt a 900 millió forintos adómegtakarítást később vissza kell fizetni úgy, hogy annak a tárgyi eszköznek (gép, ingatlan, berendezés) az amortizációját majd nem számolhatja el, amire az adóalapcsökkentést korábban már igénybe vette.A Via Credit és a Corvinus Egyetem vizsgálatából az derült ki, hogyA becslések alapján legrosszabb esetben is 5-6 év után fizetik meg az adót, míg legjobb esetben akár 30-40 évre is eltolhatják azt.- véli Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója.A Via Credit várakozásai szerintA legkedveltebb beruházási formák pedig a hosszú amortizációs idő miatt az ingatlannal kapcsolatos beruházási formák lesznek.