Amerikából kapott dicséretet a magyar adóintézkedés

A szerzők konkrétan junk food adó alkalmazását javasolják a nem alapvető élelmiszerek bizonyos körére, mint az édesség, cukros üdítő, chips esetében. Szerintük ez fontos lépés lenne népegészségügyi szempontból.

Ha valaki besétál egy amerikai élelmiszerüzletbe, akkor szembetűnő lehet, hogy miért az amerikai emberek a legelhízottabbak az egész világon - kezdi cikkét a portál. A kapható áruk alapján rendkívül könnyű ugyanis elhízni.Ami azonban nem annyira könnyű feladat, hogy mit is lehet kezdeni a súlyos problémával. Egyes vélemények szerint a kormányzati beavatkozásnak részét kell képeznie a megoldásnak. Új adó kivetése hatásos lehet az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása érdekében.Az American Journal of Public Health lapban megjelent tanulmány amellett érvel, hogy az élelmiszerek árát úgy érdemes befolyásolni, hogy a vásárlókat az egészségesebb életmód irányába terelje.A portál szerzője ugyanakkor megjegyzi, hogy bár egy ilyen új adó szövetségi szintű bevezetése jogilag bevezethető, azonban a jelenlegi politikai környezetben ennek alkalmazása nem valószínű. A jelenlegi amerikai vezetés nem gondolja, hogy az elhízás komoly probléma lenne.Azt javasolják, hogy ne csak a cukros üdítők kerüljenek a célkeresztbe, hanem az amerikai törvényhozás vegye például a magyar és mexikói megoldást. Itt külön megemlítik a 2011-ben Magyarországon bevezetett népegészségügyi termékadót, majd a Mexikóban 2013 óta alkalmazott különadót.A már említett kutatás szerzői azt állítják, hogy ezek az újfajta adók sikeresen változtatják meg a vásárlók fogyasztási szokásait, az egészségesebb étrend irányába. Az Egészségügyi Világszervezet kimutatása szerint a magyar adóemelés hatásosan szorította vissza az egészségtelen élelmiszerek fogyasztását, egyrészt az áremelés, másrészt a hozzá kapcsolódó kampány miatt.A magyar modell ideális volt abból a szempontból, hogy a szélesebb tápértéket helyezte a fókuszba, nem csak a kalóriákat. Magyarországon a lépés egyúttal az élelmiszer-előállítókat is érintette, 40%-uk kényszerült az összetevők megváltoztatására.Önmagában természetesen egy új adó nem képes csodákra. Szemléletváltásra is szükség van a fogyasztók körében, melyhez figyelemfelhívó kampányok kellenek.