Brexit: fontos szavazást nyert meg, de visszavonta szokatlan tervét May

A brit parlament 307-301 arányban elutasította a kereskedelmi törvény módosítását, amelynek értelmében a kormánynak 2019. január 21-ig meg kellett volna tudni állapodnia az EU-s vámunióból történő kilépésről; amennyiben pedig ez nem sikerült volna a kabinetnek, úgy az Egyesült Királyságnak a vámunió tagjának kellett volna maradnia, ami súrlódásmentes áru- és szolgáltatás forgalmat jelentett volna.A saját pártjának EU-párti képviselői által benyújtott ultimátumszerű kiegészítés elutasításával a kisebbségi kormány és személyesen May megúszott egy afféle képességi tesztként értékelt vizsgát, amely után legalább is haladékot kapott a Brexit tárgyalások folytatására. A hírre a font erősödött a dollárral szemben.Egy másik kérdésben azonban váratlanul vereséget szenvedett, amelynek értelmében a kormánynak olyan megállapodást kell elérnie a közösséggel, amely biztosítja az ország részvételét az európai gyógyszer-szabályozási keretegyezményben.A kormány egy másik ügyben is meghátrálni kényszerült, részben szintén a konzervatív kormánypárti képviselők nyomására. Theresa May korábbi tervéhez képest 180 fokos fordulatot véve elállt azon szokatlan kezdeményezésétől, hogy a parlament nyári szünetét öt nappal előrehozza július 19-ére. A szokatlan tervet általános ellenkezés fogadta, mondván, az csak az időhúzást szolgálja a kormányára nehezedő nyomás könnyítése érdekében.A parlament ülése szeptember 4-én folytatódik majd ősszel, de a tárgyalások addig is folytatódnak Brüsszellel.