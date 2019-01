Döbbenetes adatok a NAV 2018-as fogásairól

A hatezer bűntett nagyjából 77 milliárd forint jogellenes megszerzéséről szólt. A legnagyobb tétel a költségvetési csalásokhoz kapcsolódott, ezek a cselekmények 71 milliárd forintos kárt okozhattak.

2018-ban hatezer bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást a NAV emberei. Az esetek nagyjából harmadában költségvetési csalás miatt vizsgálódtak a pénzügyi nyomozók, de csődbűncselekmény miatt is sokszor el kellett járniuk, ahogy a számviteli rend megsértése, orgazdaság és az iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatos törvénysértés is többször felmerült.2010-ben a károk 10%-a térült meg (az érintettek önkéntes befizetései mellett lefoglalással és zár alá vétellel), tavaly ez az arány már hatvan százalék felett volt. A vagyonbiztosítás összege a múlt évben 47 milliárd forintot tett ki.Az adóhatóság szakemberei azt is megbecsülték, hogy ha a bűnszervezetek tovább folytatták volna tevékenységüket, akkor egy év alatt további hozzávetőleg 16 milliárd forint további kárt okoztak volna a költségvetésnek.