Elképesztő ütemben híznak az állam bevételei

Ahogyan arról két héttel ezelőtt, az előzetes adatok közzétételekor beszámoltunk : komoly deficit alakult ki októberben a költségvetésben: a 181,6 milliárd forintos mínusznál csak egyszer volt eddig magasabb a tizedik havi hiány, tavaly.

A gazdálkodó szervezetek befizetések 21%-kal növekedtek, 175 milliárd forintra.

Csak októberben 48 milliárd forint érkezett társasági adóból, ami 56%-kal haladta meg a tavalyi összeget.

A fogyasztáshoz kapcsolt adók 14%-kal teljesültek magasabban.

Áfából 382 milliárd forint folyt be, ami 20%-kal nagyobb a tavalyi összegnél.

A pénzügyi tranzakciós illeték soron 7%-os felülteljesítést láttunk.

A lakosság befizetései októberben meghaladták a 214 milliárd forintot, ami 12%-os növekedés.

A szociális hozzájárulási adó és járulékok a TB-alapoknál 5%-kal voltak magasabbak.

A meghatározó tétel

az uniós programok kiadásai ugyanis 83 milliárd forintban teljesültek, miközben 130 milliárd forint bevétel folyt be Brüsszelből, vagyis az uniós programok egyenlege ezúttal többletes volt. Az első tíz havi ezzel kapcsolatos deficitet így csökkenteni tudta: 1109 milliárd forintra.

A Pénzügyminisztérium most közzétette a részletes adatokat. Ebből a legszembetűnőbb az októberi adatok közül a bevételek alakulása. A központi költségvetésbe az év tizedik hónapjában 1289 milliárd forint érkezett, ami 27%-kal haladja meg a tavaly októberi összeget. A részletes adatok:Az első tíz hónap kumulált bevételi adatai is magasabb teljesítést mutatnak, erről az oldalról tehát biztonságban van a költségvetés. Igaz, a kiadási oldalon is magasabb teljesülési arányszámokat láthatunk.A pénzforgalmi hiányszámot továbbra is meghatározza nagy mértékben az uniós programok egyenlege. Az októberi hónap ebből a szempontból különleges volt: