Először ismerték el: életük végéig adómentességet kaphatnak a háromgyerekes nők

jó néhány, a kormány által egyébként is tervezett lépés szerepel a konzultációs kérdések között és ezek közé tartozik a fiatalok életkezdési lehetőségét segítő speciális hitel is (a konzultáció 5-10 milliós kamatmentes hitelt említ lehetőségként).

A minap elindult nemzeti konzultáció negyedik kérdése is tartalmazza már azt a felvetést, hogy a legalább három gyermeket felnevelő és emellett munkát is végző édesanyák erőfeszítéseit valamilyen élethosszig tartó támogatással ismerjék el. Emellett az ötödik kérdés a legalább négy gyermeket nevelő édesanyáknál a főállású anyaság intézményének elismerését is feszegeti.Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma családpolitikáért felelős helyettes államtitkára egy tegnapi sajtórendezvényen mindkét témáról beszélt és azt mondta:A helyettes államtitkár az élethosszig tartó szja-mentesség fontolgatása mellett azt is jelezte, hogy a valós főállású anyaság bevezetését is fontolgatja a kormányzat a négy- vagy több gyermekes családokban élő édesanyáknak ésAz élethosszig tartó szja-mentesség kapcsán Beneda Attila azt mondta:, ám az nagyon fontos, értékalapú segítése lenne a nagycsaládosoknak. Ha a gazdasági helyzet engedi, s most úgy látjuk, hogy engedi, akkor a bevezetését meg fogjuk oldani - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.