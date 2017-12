Feketelistát készít az EU, 11 ország lehet rajta

Dél-Korea,

Panama,

Tunézia,

Egyesült Arab Emírségek,

Barbados,

Zöld-foki Köztársaság,

Grenada,

Makaó,

Marshall-sziget ek,

Palau és

Saint Lucia.

A hírügynökség úgy tudja, az alábbi országok kerülhetnek az EU feketelistájára:Az EU az utóbbi években keményen fellépett az adóelkerülés és adócsalás ellen, ennek eredménye többek között a fenti lista. Tavaly mintegy 92 joghatóságot vizsgáltak annak érdekében, hogy kiderítsék: megfelelnek-e az EU-s transzparencia szabályoknak vagy káros adópolitikát folytatnak.A feketelista első változata sokkal több országot tartalmazott, de sokan kötelezték el magukat amellett, hogy javítani fognak az adópolitikájuk transzparenciáján. Ezt az EU sikerként könyveli el, az Európai Bizottság bízik abban, hogy a listára való felkerülés a legtöbb ország számára elrettentő hatással bír és mindent megtesznek annak érdekében, hogy adópolitikájukat összeegyeztessék az EU sztenderdjeivel.Az EU külön is vizsgálja azokat, akik elköteleződtek az EU adótranszparenciája iránt és magát a listát is a tervek szerint évente felülvizsgálják. Akik pedig rajta vannak a listán, szankciókra számíthatnak, de azt egyelőre még csak tárgyalják, mi legyen a büntetés, például, hogy adott esetben befagyasszanak-e bizonyos EU-forrásokat.Múlt héten az Oxfam megelőzte a bizottsági jelentést és saját listát közölt az adóparadicsomokról, amelyen többek között Írország, Luxemburg, Hollandias és Málta is szerepelt. Erről bővebben itt írtunk:Az Oxfam közlése szerint azért jelentették meg hamarabb a saját listájukat, mivel szerintük az Európai Bizottság több országot is ki fog hagyni a saját listájából, engedve a politikai nyomásnak. Minden esetre tény, hogy a fenti négy uniós tagállam valóban nem szerepel a hírügynökség által megszerzett listán.