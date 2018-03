Három hónapjuk maradt az italautomatás cégeknek

Módosul a rendelet

A rendeletmódosítás lényeges pontja, hogy végre kimondja: 2018. július elsejétől kell készen állniuk az automatáknak az összeköttetésre.

Így érvel a NAV

a július 1-jei határidővel valamint

a postánál kialakított időpontfoglalási rendszerrel segítik a vállalkozásokat.

Az NGM rendelete az étel- és italautomaták bekötéséről 2016 szeptemberében jelent meg. Ebben az szerepelt, hogy felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető automaták 2018. január 1-ig AFE felszerelése nélkül is üzemeltethetőek.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai szerint a gépek jelentős része az adók megfizetése nélkül üzemel, ezért szükséges az automata felügyeleti egység, amelynek segítségével az adóhivatal éppúgy nyomon tudja követni az étel- és ital-automaták forgalmát, mint a pénztárgépekét - emlékeztet a NAV. A kormány az érintett vállalkozásoknak 120 ezer forintot biztosított az automata felügyeleti egység beszerzéséhez.A hivatal tájékoztatása szerintA NAV szerint így még minden érintettnek bőven van ideje az automata felügyeleti egység beszerelésére.Az adóhivatal eddig mintegy 700 vállalkozásnak összességében 23.600 üzembehelyezési kódot adott ki. Tegnapig már kétezer ötszáz automatába be is szerelték a felügyeleti egységet, amely nemcsak a hivatalnak szolgáltat naprakész adatokat, hanem a vállalkozónak is. Az automata üzemeltetője az új, online rendszernek köszönhetőn azonnal értesül például arról is, ha egy termékből már csak néhány darab van az automatában.A NAV azt is elárulja, hogy nagy nemzetközi érdeklődés övezi érdeklődés a magyar innovatív megoldást, az automaták felügyeleti egységgel történő ellátását.