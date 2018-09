Hatalmas könnyítéseket kaphatnak a magyar cégek

Az adónemek számát szeretnénk radikálisan csökkenteni

Párbeszédet kezdeményezett a Pénzügyminisztérium a hazai adótanácsadókkal és adószakértőkkel a cél, hogy élő párbeszéd alakuljon ki a tárca és a szektor képviselői között annak érdekében, hogy a vállalkozások adminisztrációs terhei is csökkenjenek. A tanácskozásokon elhangzott javaslatokat az államtitkár ígérete szerint beépítik a jogalkotásba.Az elmúlt évekből felelevenítette az e-szja bevezetését, amely szerinte uniós szintű sikertörténet. A NAV idén 5 millió adóbevallást készített. Emlékeztetett: korábban söralátét méretű adóbevallás volt a cél, mostanra már nincs is szükség adóbevallásra egy nagy kör esetében.A magyar adórendszer bonyolultsága kapcsán több mutatót is említett: a Világbank felmérése szerint egy közepes vállalkozás 277 órát tölt adóadminisztrációval, és közben 60 adónem van érvényben Magyarországon.- vetítette előre.További részletek hamarosan.