Holnaptól bekeményít a NAV, indul az online csodafegyver

Ma lejár a türelmi idő, holnaptól éles az online számlázás rendszere. Július 30-ig negyedmillióan regisztráltak, és már több mint öt és fél millió számla érkezett a rendszeren keresztül.A pénzügyminiszter helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy az új intézkedésnek köszönhetően tízmilliárdokkal nőhet az állam bevétele az új rendszer révén, a summát azok fizethetik be, akik eddig legalább részben kihúzták magukat az adófizetés alól.Az új szabályok értelmében minden olyan számla adatait azonnal megkapja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amelyet számlázóprogrammal állított ki valamely hazai gazdasági szereplő, és a számla legalább százezer forintnyi áfáról szól.Az online számlázás az egyik legmodernebb adóügyi megoldás Európában, olyan módszer, amely a legtöbb helyen mintául szolgálhat ezután - fogalmazott Tállai a napilapnak,és azt is megjegyezte, hogy ezzel új időszak kezdődhet a hazai gazdaságban, a közteherviselési visszaélések, különösen az áfacsalások lehetősége a minimálisra csökken.Előrevetítette: az online számlázás sikere a közterhek jövőbeli mérsékléséhez is hozzájárulhat.