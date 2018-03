Kevesebb adót adtunk a civileknek, de most javíthatunk a helyzeten

A statisztikák szerint a múlt évben valamelyest visszaesett a felajánlások mértéke, ezért arra kérik az adózókat, hogy május 22-ig rendelkezzenek az szja 1+1 százalékáról - mondta el Soltész Miklós, a tárca egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton budapesti sajtótájékoztatón az MTI beszámolója szerint. Az egyházak és a civil szervezetek mindannyiunkért dolgoznak, értékteremtő, értékmegőrző és sokszor embermentő tevékenységet végeznek - hangsúlyozta az államtitkár.Soltész Miklós szólt arról is, hogy 2010 óta folyamatosan növekedett vagy stagnált az egyházaknak szánt felajánlások száma, de tavaly mintegy 50 ezerrel csökkent az addig mintegy 1,1 milliós rendszeres felajánlói szám.Az államtitkár egy változásra is felhívta a figyelmet, miszerint az idei évtől az egyházaknak szánt 1 százalékos felajánlások visszavonásig megmaradnak, azaz nem kell minden évben újból megtenni a felajánlást.Fülöp Attila helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a civil szervezeteknek felajánlott egy százalék azt szolgálja, hogy az általuk végzett közösségépítő tevékenységet elismerjük. Ezek a szervezetek alapvetően önkéntes alapon, saját erőforrásból próbálják szolgálni a közösséget - mondta.Fülöp Attila közölte: ma Magyarországon 62 ezer bejegyzett civil szervezet működik, és az adózók most 29 ezer 400 civil szervezet közül választhatnak a felajánláskor, tehát az ilyen szervezetek fele képes ilyen felajánlást fogadni.Mint elmondta, minden évben nagyjából 2 millió adózó dönt civil szervezetek egy százalékos támogatásról körülbelül 8 milliárd forint értékben. Ez egy szervezetnél átlagban 300 ezer forintot jelent. A múlt évben azonban a civil szervezetek esetében is csökkentek a felajánlások - tette hozzá.Gruiz Katalin, az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány elnöke azt hangsúlyozta: az 1 százalékos felajánlás az adományozás egyik formája, amely biztos alapot jelenthet egy szervezet működésében.