Már 350 ezren fordultak a NAV-hoz - Az sms a legnépszerűbb

Tállai András felidézte, az e-szja projektje 2018-ban tovább bővült, idén egymillióval több, mintegy 5 millió bevallási tervezetet készít a hivatal. Ezek elektronikusan elérhetők lesznek március 15-e után az ügyfélkapun keresztül. Akinek nincs ügyfélkapuja, március 19-ig kérheti a papíralapú bevallási tervezetének postázását - jelezte.Az ügyfelek sms-ben, űrlapon, levélben vagy nyomtatványon, illetve telefonon is fordulhatnak a NAV-hoz.Idén már a munkáltatók helyett is a NAV számol - emelte ki az államtitkár. A 360 ezer mezőgazdasági őstermelőnek és áfás magánszemélynek a munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelme szerepel a bevallási tervezetben, csak a saját tevékenységükből származó jövedelemmel kell kiegészíteniük azt.Tállai András arra is emlékeztetett, hogy az egyéni vállalkozóknak hétfőn éjfélig kell benyújtaniuk jövedelemadó-bevallásukat.Számítások szerint a vállalkozók fele az utolsó napokra hagyta a kitöltést - jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve, hogy az érintett egyéni vállalkozói körtől mintegy 300 ezer bevallást vár a hivatal, ehhez képest február 23-ig 126 ezer érkezett.A NAV a magánszemélyek válláról már levette a bevallás kitöltésének terhét. Az adózásban a bürokrácia-csökkentés itt nem áll meg, a cél, hogy 2021-ben a vállalkozások csaknem minden bevallás-tervezetét az adóhivatal készítse el - hangsúlyozta Tállai András.