Megvan, mit okoz a cafeteria rendszer átszabása

A költségvetési törvényjavaslat szerint 2019-ben az ESA-szemléletű költségvetési hiány a GDP 1,8 százaléka lehet - írják elemzésükben az MNB szakértői. A kiadvány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot elemzi a június 25-ig rendelkezésre álló információk alapján.A csökkenő hiány révén a fiskális politika anticiklikus tartalékot képez. A GDP-arányos államadósság feltevéseink teljesülése esetén több mint 2 százalékponttal csökkenhet 2019-ben, így az Alaptörvény adósságszabálya teljesül - vélik az elemzők.

Vannak olyan tényezők és költségvetési sorok, ahol a jegybank másképp számol, mint a kormány, ez már a főbb bevételeknél kiütközik:

Mekkora az adócsomag?

az adópolitikai intézkedések összességében mintegy 40 milliárd forint adókiengedést jelentenek.

A jegybank úgy számol, hogy(Ez nem tartalmazza a már korábban eldöntött, jövőre életbe lépő újabb 2 százalékpontos szociális hozzájárulási adócsökkentést. Ez 100 milliárd forintos bevételkieséssel jár.)

Az adócsomag elfogadása esetén megszűnik három csekély mértékű bevételt eredményező adónem (kulturális adó, hitelintézeti különadó, magánszemélyek különadója), illetve további kettő beolvad más adónemekbe (egészségügyi hozzájárulás, baleseti adó), így az adó- és járuléknemek száma öttel csökken.két nagyobb intézkedés érinti az adótörvényben, amelyek összesen 9 milliárd forinttal csökkenthetik a költségvetési bevételeket - állapítják meg. Az első az egyik adóalapcsökkentő tétel, az úgynevezett fejlesztési tartalék szabályait módosítja. A fejlesztési tartalék az eredménytartaléknak az adóévben beruházási célból lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, amelyet a társasági adóról szóló törvény limitál jelenleg az adóévi adózás előtti nyereség 50 százalékában, de legfeljebb adóévenként 500 millió forintban. A benyújtott adócsomag utóbbi limitet emeli meg 10 milliárd forintra. Ezen intézkedés miatt a társasági adóbevételek várhatóan 7 milliárd forinttal csökkennek 2019-ben. A második változtatás az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét bővíti ki: a beruházások mellett felújításokra is igényelhető lesz az adócsomag elfogadása esetén az adókedvezmény, 2 milliárd forint várható bevételkiesés mellett.az adótörvény kivezeti a foglalkozás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentességet. Ennek értelmében eddig a vállalkozás, amennyiben két adóév között képes volt növelni az átlagos statisztikai létszámát nem államilag támogatott munkahelyek teremtése révén, a növekmény után fejenként 1 millió forinttal csökkenthette az adóalapját. Az intézkedés hatásaként a bevételek 2,5 milliárd forinttal növekedhetnek.esetében a módosítás az adónem választhatóságát szabályozó feltételeket a kétszeresére emeli. A jelenleg hatályban lévő szabályozás szerint KIVA szerint adózás választásakor az adózó vállalkozás megelőző adóévi árbevétele és mérlegfőösszege nem haladhatja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az árbevétel esetén ennek arányos részét). Az adótörvény ezt a feltételt emeli 1 milliárd forintra.A kiva népszerűsége egyébként már az idei évben kimutatható, az adónemet választók száma közel duplájára nőtt.

Cafeteria

A béren kívüli juttatások rendszerének átfogó átalakítása összességében közel semleges hatást gyakorolhat a költségvetés egyenlegére a jegybank előrejelzése szerint.

Kik járnak jól?

A tejfogyasztók, amennyiben az áfacsökkentés hatása érvényesül az árakban.

A nyugdíjas munkavállalók.

És a munkáltatók a szocho-csökkentés hatására, és ebből a munkavállalók is részesülhetnek.

A szabályváltozás ugyan a KIVA bevételek növekedését okozhatja, ugyanakkor az újonnan belépő KIVA adóalanyok kieső szociális hozzájárulási adó és társasági adó befizetései miatt az intézkedés hatása összességében a költségvetési bevételek 1,5 milliárd forinttal való csökkenését eredményezheti - kalkuláltak a jegybankban.Hasonló intézkedésre a többi tejtípus esetében 2017-ben került sor, ami becslésünk szerint nagyságrendileg 5 milliárd forint bevételkiesést eredményezett a büdzsének. A hazai tejfogyasztáson belül jelentős a tartós tejek dominanciája, ezzel is magyarázható, hogy számításaink szerint az új intézkedés 22 milliárd forinttal csökkenti a 2019-es költségvetési bevételeket.Az adócsomag 20 ezer forintig mentesíti a lakossági átutalásokat amegfizetése alól. Az intézkedés mindössze 2-3 milliárd forintos bevételkieséssel járhat, ugyanakkor a módosítás hozzájárulhat a 2019-ben megvalósuló azonnali átutalási rendszer dinamikusabb terjedéséhez, valamint a nagyarányú hazai készpénzhasználat fokozatos visszaszorulásához. Az adótörvény bevezeti továbbá a máshol is alkalmazott 6 ezer forintos felső határt a Magyar Államkincstár által végrehajtott, nem kincstári körbe tartozó átutalások számára.mellett dolgozó munkavállalók 2019-től a munkáltatói járulékok terén is kedvezményekben részesülnek, mivel a természetbeni egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék alóli mentesség után szociális hozzájárulási adót, illetve szakképzési hozzájárulást sem kell fizetnie az őket foglalkoztató munkáltatóknak., ezen terheket a továbbiakban is fizetik az érintett foglalkoztatottak. Az előrejelzés során több mint 60 ezer igénybevevővel számoltak, akik a várható átlagbér csaknem 80 százalékát keresik.Az idősebb korosztályt érinti, hogy ais változik. A célcsoportok közül kikerül két nagy kategória: az 55 év feletti, illetve a 25 év alatti foglalkoztatottak, akik a MAT átlagosan 900 ezer fős havi létszámából 510-530 ezer munkavállalót jelentettek.A legfeljebb két gyermekes anyasági ellátásról visszatérők, a tartósan álláskereső személyek, illetve a pályakezdők számára egy új kedvezményes csoport jön létre, amelyet a törvény egységesen munkaerőpiacra lépőknek nevez. Az igénybevétel feltétele, hogy a kedvezményezett a foglalkoztatását megelőző 275 napból legfeljebb 92 napig rendelkezhetett munkaviszonnyal, vagyis praktikusan az utóbbi 9 hónapból legfeljebb 3-ban volt foglalkoztatva. Az új kategória egyben kibővíti a potenciális kedvezményezetti kört, ugyanis a korábbi tartós álláskereső célcsoporttal ellentétben a kedvezmény igénybevételének már nem előfeltétele a regisztrált álláskeresés, vagyis ezzel megnyílik az út a korábban munkaerő-piaci szempontból teljesen inaktívak foglalkoztatása felé. További változás, hogy míg a kedvezmények jelenleg a bruttó munkabérig, de legfeljebb 100 ezer forintig vehetők igénybe, addig ez a maximális összeg jövőre valorizálásra kerül, és a mindenkori minimálbér lesz a kedvezmények alapjának felső határa. Az intézkedéscsomag következtében összességében kisebb kedvezményösszeg igénybevételére számítanak, az előrejelzés szerint a bevételnövekedés az alappályához képest csaknem 20 milliárd forint is lehet 2019-ben.három ponton módosul, amelyek együtt 14 milliárd forinttal emelik a bevételeket. Az adóköteles alkoholtermékek köre kibővül a korábban adómentes gyümölcspárlatokkal és gyógynövényes italokkal, ez pedig 4 milliárd forinttal javíthatja az államháztartás egyenlegét (a 14 milliárd forinton belül). cafetéria rendszer három eleme közül az adómentes juttatások csaknem teljeskörűen megszűnnek, a kedvezményes béren kívüli juttatások kategóriában a készpénz juttatás eltörlésével csak a SZÉP kártya marad évi 450 ezer forintos összeghatárig, míg az egyes meghatározott juttatások szintén nagyrészt megszűnnek, vagy bérként adóznak tovább.Azzal számolnak az MNB közgazdászai, hogy a vállalatok ezért a cafetéria alacsony kihasználtsága miatt az arra el nem költöttEz azt eredményezi, hogy a foglalkoztatottak nettó jövedelme valamelyest csökkenhet, míg a költségvetési bevételek ezzel párhuzamosan emelkednek, tekintve, hogy a munkavállalás adóterhei magasabbak, mint a cafetéria juttatásoké.Közben azonban úgy tűnik, hogy a kormány hajlandó a fordulatra a cafeteria ügyében:Vagyis a fenti intézkedések és a táblázatban feltüntetett hatások alapján kifejezetten jól járnak: