Merkel: sürgősen kell a közös társasági adórendszer, szándékos a kétértelmű fogalmazás

A dokumentum oly módon született meg, hogy hagytunk mozgásteret a tárgyalásokra Franciaországgal egy megfelelő megoldás megtalálásához. Ha minden apró részletet előre meghatároztunk volna Németországban a dokumentumban, akkor az nem szolgálna semmire a tárgyalásokon, szándékosan vannak kétértelműségek a dokumentumban

Emmanuel Macron és Angela Merkel jelezte, hogy márciusig kétoldalú konszenzust alakítanak ki az eurózóna reformjáról, és júniusig véglegesítik az európai útitervet.

Az európai elköteleződésem és elképzelésem az erős Európáról nem más politikai pártok döntésén múlik, a kifejezetten mély előzetes egyeztetések után azt kívánom, hogy az SDP kongresszusa zöld utat adjon a koalíciós tárgyalások megkezdéséhez

A kancellárnak valódi európai ambíciója van, az SDP vezetői is európai ambíciót táplálnak, és a közös dokumentum is ezt viseli magán

Bár Emmanuel Macron régóta szorgalmazza a több százmilliárd eurós külön eurózónás költségvetés és parlament létrehozását, ezt a németek nem igazán támogatják, de a pénteki eseményenSőt Merkel azt is kijelentette az MTI összefoglalója szerint, hogyaz eurózóna reformjáról szóló francia javaslatokra a német koalíciós tárgyalások alapjának szánt írásos megállapodásban, amelyet január 12-én fogadott el a CDU, a CSU és az SDP.- jelentette ki a német kancellár.Merkel példaként említettea digitális nemzetközi nagyvállalatok érdekeiben álló szociális dömping kivédésére, és amelyhez stabil eurózónára van szükség. A francia elnök azt mondta, hogy"Bízom ebben az útban és úgy gondolom, hogy az SDP kongresszusán sokan lesznek azok, akik azért fognak munkálkodni, hogy legyenek koalíciós tárgyalások, de ez a szociáldemokraták autonóm és független döntése" - mondta Angela Merkel.- hangsúlyozta a német kancellár, s azt is jelezte, hogy a szociáldemokratákkal széleskörű az egyetértés az európai elköteleződésről.- tette hozzá Emmanuel Macron., és sikerül is kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val. Az új kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció, és a negyedik kormány Angela Merkel, a CDU elnökének vezetésével.Wolfgang Schäuble volt német pénzügyminiszter, most a Bundestag elnöke azt hangsúlyozta egy pénteki nyilatkozatában, hogy ha az SPD kongresszusa megadja a felehatalmazást és létrejön majd a német kormány, akkor az jó dolog, de, igaz utóbbit nem fejtette ki.