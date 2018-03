Mindenki Orbán Viktor mai fontos beszédét várja

Sőt, érdemes 2014-re visszaemlékezni, amikor szintén egy választási évben mondott itt beszédet a miniszterelnök , akkor gyakorlatilag gazdaságpolitikai programot hirdetett, 10 pontba szedve a kormány terveit.

Új adócsökkentésre tesz javaslatot. Itt elég csak a Varga Mihály által is nemrégiben belengetett, és Matolcsy György által régóta szorgalmazott egykulcsos szja-terveket feleleveníteni.

Családtámogatások bővítése kerül terítékre. Ezen belül adókedvezmények sora jöhet szóba, esetleg a lakástámogatások növelése, mindezt a gyerekszám emelése és a rég kitűzött demográfiai fordulat érdekében.

Legutóbb pedig felmerült a nyugdíjasoknak fizetendő újabb utalvány, még a választások előtt.

Minden év első harmadában az MKIK rendezvényén beszédet mond a miniszterelnök. A gazdasági tematikájú évértékelőt és kitekintést jelentős figyelem övezi évek óta a gazdaság szereplői részéről. Előfordult korábban, hogy a kormányfő ezen az eseményen jelentette be újfajta gazdasági elképzeléseit, emellett a helyszínen a megyei kamarák küldötteinek kérdéseire is válaszol.Orbán Viktor tavaly a korábban felvázolt 10 pontos gazdaságpolitikai program addigi teljesülését mutatta be és előrevetítette már akkor az adócsökkentés folytatását és a családoknak nyújtott támogatások növelését. A jegybank által kiadott versenyképességi kötetet pedig vezérfonalnak minősítette.A kormányfő 2016-ban ismertette a nyílt kettős bérrendszer elképzelését, amelyről később kiderült, hogy a készpénzben is adható cafeteria-elem lett.Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a miniszterelnök, aki egyben a választások előtt álló kormánypárt elnöke is, (ha bejelent bármilyen új, a költségvetést is érintő intézkedést, akkor) közvetlenül a lakosságot érintő lépéseket vázol fel:

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b) és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a kamara gazdasági évnyitóján a Boscolo Budapest szállodában 2017. február 28-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

