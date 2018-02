Óriási változást szúrtak ki a kormány legújabb csodafegyverénél

A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

a számlázó programnak a számlák adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

Mi is ez az egész?

A NAV várakozása szerint az Online Számla az adóhatóság ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

Az NGM január közepén jelentette be, hogy elérhetővé tette a részletes információkat, melyek alapján kialakíthatják a cégek a számlázóprogramok online bekötésének rendszerét. A minisztérium ekkor nemcsak a 286 oldalas informatikai leírást és a NAV által készített fejlesztői dokumentációt tette közzé , hanem a rendszert szabályozó új rendeletet is.A rendelet átírta a számlázó programok adatszolgáltatására vonatkozó részt, a következőképp:Korábban ez a pont így szólt:A lényeges változás tehát, hogylegutóbb épp erre a nem mellékes változásra hívta fel a figyelmet, megjegyezve: ennek értelmében a cégeknek a számlakiállítást követően azonnal adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóság felé, míg Spanyolországban - ahol szintén hasonló rendszer működik - ugyanerre négy teljes munkanapja van a vállalatoknak."A tervezet szerint hasonlóan rövid ideje van a cégeknek korrigálni az esetleges hibákat. Vállalati üzemzavar - pl. áramkimaradás esetén mindössze 48 óra áll rendelkezésre, hogy pótolják az adatszolgáltatást. Amennyiben ezt nem tudják megtenni, manuálisan kell bevinniük az adatokat, ami jelentős adminisztrációs terhet jelenthet" - teszi hozzá a szakember.Azt is megjegyzi, hogy július elsejétől, a rendszer élesítése után a be nem jelentett vagy hibásan bejelentett számlák után a NAV akár számlánként 500 ezer forintos bírságot is kiszabhat a cégekre.Molnár Péter szerint a legutóbb közzétett rendelet is legkorábban csak áprilisban jelenhet meg, hiszen a tervezetet egy bejelentési eljárás keretében még az Európai Unió bizottságának is el kell fogadnia."A korábban ismert terveknél is jóval bonyolultabb - az októberben közzétett 200 oldalas technikai specifikációkon felül további 400 oldalas műszaki feltételeknek kell megfeleltetni az online számlázó rendszereket, miközben a rendelet még mindig nem végleges. Ez jelentős kockázatot és koncentrált IT kapacitást követel meg a hazai cégektől, akik közül többen nem is tudják elkezdeni a belső fejlesztéseket a végleges rendelet hiányában" - magyarázta.Az EY szakembere ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a gazdaság, úgy a cégek is sokat nyerhetnek az online számlázás bevezetésével. Az online számlázás az EKAER bevezetése után a legjelentősebb gazdaságfehérítő lépés lehet, amely sikere esetén alkalmas lehet rá, hogy minden számlára kiterjesszék, így az adóhatóság maga készíthesse el az adott társaság áfa-bevallását. A rendszer ráadásul már az indulásától kiválthatja a belföldi összesítő jelentést, megkímélve attól a cégeket, hogy párhuzamosan két rendszert kelljen fenntartaniuk.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön oldalt is létrehozott az online számla rendszerének, ahol minden lényeges információt elérhetnek az érdeklődők. Idén július elsejétől ugyanis életbe lép a rendszer és komoly változásokat hozhat. Ettől az időponttól ugyanis kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz. Ez tehát a gyakorlatban a számlázó programok online bekötését jelenti a NAV-hoz.Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás - tehát kézi számlázás - esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Az 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen.