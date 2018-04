Összeállt az új Orbán-kormány nagy terve, újabb hitelelengedés is van benne

Új intézkedések

Sok jelből lehetett már következtetni

A Matolcsy-féle közgazdasági iskolához tartozom, amelynek egyik alaptétele, hogy a pénzügyeknek rendben kell lenniük, ezért arra lehet számítani, hogy az államadósság csökkenni fog.

Ezek a fő keretek

A következő 10 évben meg akarja duplázni a reálbéreket a kormány (az MKIK évadnyitón Parragh jelezte)

2020-ra deficit nélküli legyen a pénzforgalmi államháztartási hiány (az MKIK évadnyitón Varga Mihály jelezte)

Az uniós átlagos meghaladó gazdasági növekedést kell elérni a következő 4 évben is (szintén Varga fogalmazta meg)

A GDP-arányos államadósság ráta 60% alá bukjon 2022-re,

A bérekre rakódó közterhek csökkenjenek a régiós szint alá,

az 1 millió új munkahely 2010-es ígéretéhez hiányzó 300 ezer munkahelyet meg kell teremteni 2020-ig

A vállalati szakmunkásképző helyeken 2022-ig a tanulói szerződések számát 75 ezer fölé tervezik emelni (ezek mind-mind Varga akkori beszédében foglalt célkitűzések)

Az egykulcsos személyi jövedelemadó megtartása (az Orbán-interjú egyik fő üzenete), mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet is adózik.

Az egyszámjegyű szja-rendszer bevezetését többször belengette már Varga Mihály, de a lap arra figyelmeztet, hogy ez csak 3-4%-os éves gazdasági növekedés mellett nem okozna költségvetési gondot, márpedig 2020 utántól kérdéses a lendület és az szja-vágások is csak egyszeri lökést adnak a gazdaságnak

Nem tervezi az általános áfakulcs csökkentését a kormány (27%), inkább célzott további vágások jöhetnek az előző lépések kiértékelése után (ezeket Varga Mihályra hivatkozva írja a lap)

A családtámogatási rendszer átfogó felülvizsgálata várható és ennek kapcsán írta a lap a bevezetőben már vázolt lépéseket.

A gazdaság versenyképességének javítása is fontos célkitűzés, itt a lehetséges lépések kapcsán az MNB korábbi elemzésére utal vissza a lap (pl. a munkareőpiacon megjelenők képzettségének fejlesztése, a kkv-k termelékenységének javítása).

A lap nem fejtette ki az új családpolitikai intézkedések konkrétumait, így egyelőre nem világos, hogy a fent jelzett intézkedések pontosan mit takarnak. Január 1-jétől egyébként nemcsak1 millió forintjának elengedését, deteljes elengedését is kérhetik a legalább 3. gyermeket vállaló nők, sőt a 2. születő gyermek után is elengedik az anyák diákhitel-tartozásának a felét. Emellett bárki kérheti törlesztési kötelezettsége szüneteltetését várandóssága harmadik hónapját követően, és a kedvezmény örökbefogadott gyermekek esetén is érvényesíthető. Mindezek mellett két évre bővült és emelkedett aösszege is.Mindenesetre az biztos, hogy Orbán Viktor kormányfő az április 10-i nemzetközi sajtótájékoztatón is újra jelezte , hogyEzek célja, hogy a szülőképes korú nőknél a termékenységi rátát a jelenlegi 1,5 körülről 2030-ig 2,1-re fel tudják tornászni és a lap szerint ehhez a gyermekvállalás támogatásának pénzügyi körülményeit az állam igyekszik előteremteni.A lap a fentieken túl összefoglalja azokat az elmúlt hetekbeli kormányzati bejelentéseket, jelzéseket, amelyekről a Portfolio is írt már több cikkben a választások előtt és azóta a várható lépések bemutatásaként. Ebben a cikkben foglaltuk össze a versenyképesség javítása érdekében (az MNB korábbi elemzésének javaslataira támaszkodva), aztán Orbán Viktor sajtótájékoztatója alapján azt a 6 lépést foglaltuk össze , amire a demográfiai téren számíthatunk (szintén az MNB-s korábbi javaslatok alapján). Orbán az eseményen azt is leszögezte, hogyÍgy ezek a keretek bizonyára meghatározzák majd a lépések tartalmát.A lap a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tavaszi évadnyitó ülésén tett kormányzati bejelentésekből , a fenti jelzésekből és a neki a választások előtt adott Orbán-interjúból rakta össze a várható intézkedéscsomagot (ld. alább). Utóbbiban egyébként a kormányfő azt is jelezte , hogy jövő januártól el kell indítani egy átfogó versenyképesség javító intézkedéscsomagot.Ezzel függhet össze, hogy tegnap Parragh László, az MKIK elnöke azt jelezte a Magyar Időknek: és már májusban leteszik a kormány asztalára a 2000 vállalati mélyinterjú alapján összeállított versenyképesség javító, az újraelosztást átalakító, a költségvetési egyensúlyt megtartó, az állam hatékonyságának növelését célzó csomagot. Parrag szerint a jelenleginél is gyorsabb kereseti felzárkóztatásra van szükség, akárAzt is szorgalmazta, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb hangsúlyt kell kapnia a tudás felzárkóztatásának a gazdaságban és jelzése szerint külön oktatásfejlesztési javaslatcsomag kidolgozása is zajlik.