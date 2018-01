Ötmillió forintig adómentesen támogatható a dolgozó lakásvásárlásra

A kormány célja, hogy minden család saját otthonhoz jusson. Az Otthonteremtési Program olyan elemein túl - mint a CSOK vagy a kedvezményes lakásáfa - a lakáshitelek törlesztéséhez, illetve a lakásvásároláshoz segítséget nyújtó úgynevezett lakáscafeteria is segíti a családok otthonteremtését - emelte ki Tállai András.Az államtitkár elmondta, hogy a lakáscafeteria több mint 600 ezer lakáshitelesen is segíthet. Az adómentes támogatást a lakáshitel törlesztése mellett új vagy használt lakás vásárlására, építésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére és legalább egy lakószobával történő bővítésére is fel lehet használni. A munkáltató a lakás értékének 30 százalékát, öt év alatt maximum 5 millió forintot adhat ilyen támogatásként adómentesen.Ahol a munkáltató a cafeteriarendszerben biztosít dolgozó számára a béren túl is különféle juttatásokat, ott, mivel jellemzően az év elején kell dönteni, az érintetteknek érdemes megfontolni a lakáscafeteria választását. Nagyon kedvező lehetőség az adómentesen adható lakáscafeteria, hiszen a juttatást egy az egyben, mindenféle levonás nélkül kapja meg a munkavállaló, ugyanis semmilyen közterhet nem kell fizetni utána - húzta alá az államtitkár.Tállai András ismertetése szerint 2016 nyarától még kedvezőbbek lettek a feltételek. Azóta már arra lakásra is igénybevehető a támogatás, ahol a szobaszám egy-két együttlakó családtag esetén nem haladja meg a három szobát, három-négy ember esetén pedig a négy szobát. Ezen felül minden további ember esetén egy lakószobával nő a méltányolható méret maximális értéke.Az adóhivatalhoz beérkezett adatok szerint 2016-ban a lakáscafeterianak köszönhetően 41 ezer munkavállaló csökkentette összességében 18 milliárd forinttal lakáscélra felvett hitelét - mondta Tállai András.