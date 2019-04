Retteghetnek a csalók: hozzányúl a kormány az egyik csodafegyveréhez

Ha a számok jönnek, menni kell tovább az úton

Ezen belül is az áfabevétel megugrása a legszembetűnőbb: az áfabevételek 265 milliárd forinttal magasabbak idén, ami 65%-os ugrás.

2014: online pénztárgépek rendszere

2015: EKÁER, közúti áruszállítást ellenőrző rendszer

2018: étel- és italautomaták bekötése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz

2018: online számlázás bevezetése

A számok

Az intézkedés célja a tisztességes adófizetők és az államkassza bevételének a védelme mellett az, hogy ezen ágazatok bevételei is teljes körűen láthatóvá váljanak

Ha a központi kormányzat idei első két havi részletes bevételi adataira pillantunk azt gondolhatjuk, hogy hátra is dőlhetne a kormány, ugyanis néhány főbb adónem esetében csak úgy ömlik a pénz. Az idei január-februári hónapokban ugyanis a központi költségvetésbe tervezett bevételi előirányzatnak a 18%-a már beérkezett, tavaly ugyanez az arány még csak 13% volt. A gazdálkodó szervezetek befizetések is kedvezően alakulnak az előző évvel összevetve, de a leglátványosabb felülteljesítés a fogyasztáshoz kapcsolt adók esetében látható.Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a két év közötti összehasonlítást nehezíti, hogy tavaly az áfakiutalási határidő 45 napról 30 napra csökkent, ami 2018-ban csökkentette az áfabevételeket. Ha a részletes adatokat nézzük, abból kiderül: idén az első két hónapban 116 milliárd forinttal voltak alacsonyabbak a kiutalások, vagyis nagyrészt valóban ez a bázishatás játszott szerepet a nettó áfaegyenleg alakulásában, azonban közben közel 160 milliárd forinttal emelkedtek az áfabefizetések, ami szintén komoly, 14,6%-os bővülésnek felel meg. Ennek egy része összefüggésbe hozható a gazdaság fehéredési folyamatával, amiről részletesen korábbi cikkünkben is írtunk. Emlékezetes, a kormány az elmúlt években rendszeresen vetett be újabb és újabb eszközöket az adókerülés visszaszorítása érdekében:Látva az eredményeket logikus lépésnek tűnik a kormány legújabb szándéka: a parlament előtt fekvő törvénymódosító javaslat június 30-ig minden minden automataberendezés üzemeltetője számára regisztrációs kötelezettséget ír elő.- indokolta az intézkedés szükségességét megkeresésünkre, aki arra is emlékeztetett, hogy a kormány a múlt év végén döntött arról, hogy az étel- és italautomaták után más automatákat is be kell kötni az adóhivatalhoz, többek között a parkoló automatákat vagy az automosóknál működő készülékeket.

Egy ténylegesen működő automatán a félév során átlagosan havi mintegy 100 ezer forint bevétel keletkezett - derül ki az adatsorokból.

De pontosan kik érintettek?

az automaták adóhivatali bekötése példaértékű az egész Európai Unióban. A bevétel eltitkolása ugyanis majdnem minden uniós tagállamban gondot okoz, ezért komoly nemzetközi érdeklődést tapasztal a tárca a legújabb innovatív megoldás - az automaták felügyeleti egységgel történő ellátása - iránt.

Az adóügyekért felelős államtitkártól friss adatokat is megtudtunk az automaták bekötésének eddigi tapasztalatairól. Jelenleg Magyarországon 24 875 üzembe helyezett automata van, az adóhatósághoz pedig összesen 22 099 automatáról érkezett érdemi bevételi adat a bekötés óta számolt első fél évben.Izer Norbert azt is kifejtette, hogy több mint 15 éve érvényes az a szabály, hogy a kezelőszemélyzet nélküli automaták esetében nem kell nyugtát adni. Ez pedig nagy szakadékot okoz a tisztességes piaci szereplők bevétele és a bevételüket eltitkoló vállalkozások között. A Pénzügyminisztérium érvelése szerint az étel- és italautomaták bekötésének tapasztalatai azt mutatják, hogy a piac tisztult, és a beszerelt automata felügyeleti egységnek köszönhetően a valós forgalmi adatokra lát rá a NAV.Arra a kérdésünkre, hogy a bekötés idei kiterjesztésétől mit vár a tárca, Izer Norbert úgy válaszolt, hogy évi több százmilliós plusz bevételre számítanak.Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása meghatározza az automataberendezések fogalmát, amely szerint automataberendezésnek minősül minden olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez és ennek - vagy más által végzett ilyen tevékenység - pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál. A kiterjesztést követően minden automatára rálát a NAV, ami a gyakorlatban például a következő eszközöket jelenti:Június 30-ig a kiterjesztés folyamatának első lépcsője valósul meg, vagyis a törvény értelmében minden automatát be kell jelenteni az adóhatóságnak, az adatszolgáltatás tartalmát miniszteri rendelet határozza majd meg. A regisztrációs kötelezettség teljesítését követően az adóhatóságnak pontos és teljes képe lesz arról, hogy az országban milyen automataberendezések, milyen számban üzemelnek.Izer Norbert azt is kifejtette, hogy