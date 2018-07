Szabadkereskedelmi megállapodást kötött az EU Japánnal

A megegyezés éles ellentétben áll a Donald Trump amerikai elnök által képviselt protekcionista állásponttal, aki külföldi termékek széles körére vetett ki tarifákat, számos továbbit kilátásba helyezve.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a valaha volt legnagyobb kétoldalú szabadkereskedelmi alkunak nevezte a megállapodást. Tusk szerint az EU és Japán kapcsolatai soha nem voltak olyan jók, mint most. A megállapodást azonban még a törvényhozó szerveknnek is el kell fogadniuk, ezt követően, várhatóan 2019-ben léphet életbe.Az EU statisztikái szerint 2017-ben a kétoldalú áruforgalom értéke 129 milliárd euró körül alakult.A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szerint a tarifák jelenleg is rekord alacsonyan vannak: míg az EU termékeire átlagosan 1,6 százalékos vámtarifa rakódik Japánban, addig az EU mintegy 2,9 százalékos teherrel sújtja a szigetországból érkező árut.