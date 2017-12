Szövevényes hálót épített az Ikea, hogy gigantikus előnyhöz jusson - De mi a helyzet itthon?

A Bizottság bejelentette

mélyreható vizsgálatot indítanak annak felderítésére, hogy Hollandia milyen adóügyi egyezséget kötött az Ikea-csoport egyik központi elemével.

Így működött a szervezett adóelkerülés

Az Ikea adóelkerülő ügyét hétfő reggel robbantotta a Financial Times , amikor is megírta, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít a társaság ellen az adócsökkentési gyakorlata miatt. Hétfőn a testület be is jelentette A Bizottság feltételezése szerint két holland adóügyi szabályozásnak köszönhetően az Inter Ikea (a cégcsoport fontos darabja) alacsonyabb adófizetési kötelezettséghez jutott, amivel tisztességtelen előnyhöz jutott más társaságokkal szemben, ezzel megsértette az Európai Unió állami támogatásra vonatkozó szabályait.Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztos egyértelműen vázolta a helyzetet: "minden cégnek, legyen az akár kicsi vagy nagy, multinacionális vagy sem, meg kell fizetnie a tisztességes adóját. A tagállamok nem nyújthatnak szelektív adókedvezményt bizonyos vállalatoknak, hogy nyereségüket máshol mutassák ki".Az 1980-as évek elején üzleti modellt váltott az Ikea-csoport és áttért a franchise rendszerre. Ekkor lett központi elem az Inter Ikea csoport, amely lényegében működteti a franchise modellt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Inter Ikea nem tulajdonol egyetlen üzletet sem, az egyes boltok világszerte a forgalmukra vetített 3%-os franchise díjat fizetnek az Inter Ikea Systems nevű vállalatnak, ami az Inter Ikea csoport része és Hollandiában van bejegyezve. Ezért cserébe az Ikea üzletek (amelyek az INGKA csoportba tartoznak) használhatják az Ikea védjegyét és megkapják a franchise működtetéséhez szükséges know-how-t.Ahhoz, hogy megértsük a gyakorlat működését, érdemes megvizsgálni a cég struktúráját (ez az Európai Parlament zöldpárti frakciójának tavalyi anyagából származik). Ennek lényege, hogy a végső tulajdonos, a Kamprad család a '80-as években két alapítványt hozott létre. Ezek egyikéhez tartozik a fizikai üzletlánc az egész világon (INGKA alap), a másik a Liechtensteinben bejegyzett Interogo Alapítvány, melyhez a franchise és egyéb jogok tartoznak.

Klikk a képre!

A különböző színek jelölik a cégek közötti erőviszonyokat és határolják be az egyes cégcsoportok tagjait.

A Bizottság előzetes megállapításai szerint a holland adóhatóság két adóhatározata(2006-ból és 2011-ből) lehetőséget adott az Inter Ikea Systems cég számára, hogy jelentősen csökkentse adózás előtti profitját.

A Hollandiában bejegyzett Inter Ikea systems nevű cégnél csapódik le ezáltal minden IKEA franchise díj. A Bizottság ezért most azt vizsgálja, hogy az Ikea-csoporthoz tartozó cég milyen megállapodást kötött a holland hatóságokkal még 2006-ban.Az uniós testület tulajdonképpen azt kifogásolja, hogy ezzel a két megállapodással a svéd bútorlánc leánya tisztességtelen előnyhöz jutott más, a Hollandiában alkalmazott nemzeti adószabályok szerint működő társaságokkal szemben. Ez pedig sértené az EU állami támogatásra vonatkozó szabályait.Ezek szerint a Hollandiában bejegyzett Inter Ikea Systems, melyhez az egész világról ömlöttek a franchise-díjak, éves licenszdíjat fizetett a Luxemburgban bejegyzett Inter Ikea Holdingnak (mivel ez az Ikea-cég birtokolta a szellemi tulajdonjogokat, amelyek a franchise rendszer működtetéséhez kellett). Az Inter Ikea Sysmtes által fizetett licenszdíj felemésztette szinte teljesen a cég bevételeit. Ennek következtében gyakorlatilag a holland Inter Ikea Systems franchise-ból származó profitja az I.I. Holdinghoz került Luxemburgba, ahol végül adózatlan maradt ez a jövedelem. Ez annak volt köszönhető, hogy az I.I. Holding egy különleges adózási séma részese volt, melynek következtében mentesült a luxemburgi társasági adó megfizetése alól.Ennek a gyakorlat lett vége 2010 végéig a Bizottság 2006-os döntése nyomán. Ettől kezdődően az I.I. Holdingnak társasági adót kellett fizetnie Luxemburgban. Ám erre is leleményesen reagált a svéd bútorlánc, változott az Inter Ikea addigi struktúrája.Az Inter Ikea Systems ugyanis megvásárolta az I.I. Holdingtól a szellemi tulajdonokat. Ennek az "akvizíciónak" a finanszírozásához az Inter Ikea Systems vállalatcsoporton belüli kölcsönt kapott a Lichtensteinben bejegyzett anyavállalatától.Mindezek után a holland hatóságok 2011-ben kibocsátotta a második adórendelkezését, ami támogatást adott az Inter Ikea Systems által fizetett árhoz, hogy megvásárolja a szellemi tulajdonokat. Egyúttal támogatást nyújtott a liechtensteini vállalat által felszámolt kölcsön kamatához és a kamatfizetés levonhatóvá vált az adóalapból, amit Hollandiában kellett kimutatnia a cégnek. Ennek következtében az Inter Ikea Systems franchise díjakból származó profitját egy cégen keresztül Liechtensteinbe terelte át.

Klikk a képre!

A 2006-os adóhatározat értemében az Inter Ikea Systems által fizetett licenszdíj mértéke megegyezett-e az üzleti realitásokkal.

A 2011-es adóhatározat által megtámogatott vállalatcsoporton belüli kölcsön összeegyeztetése a a gazdasági realitásokkal.

Ügyesen felépített rendszer

Ennek legfőbb megállapítása, hogy hat év alatt az Ikea 1 milliárd euróval (300 milliárd forintnak megfelelő összeggel) csökkentette adófizetési kötelezettségét az európai adóparadicsomokkal kötött egyezményeknek köszönhetően.

300 üzlet.

Két titkos alapítvány (Hollandiában és Liechtensteinben).

Barátságos holland adókezelés.

Kecsegtető megállapodás Luxemburggal.

Négy adóparadicsomnak (Hollandia, Liechtenstein, Belgium, Luxemburg) nevezhető európai országgal való együttműködés.

A Bizottság konkrétan két dolgot vizsgál:Az Ikea hétfőn kirobbant ügye nem előzmények nélküli. Az Európai Bizottság először 2016 áprilisában kért be információkat a holland hatóságoktól azok után, hogy az Európai Parlament zöldpárti frakciója 2016 februárjában leleplező jelentést mutatott be a bútorlánc gyakorlatáról.A frakció gúnyosan(a svéd bútorlánc bútorainak neveivel cseng össze ez). A zöldek által akkor elkészített videó és infografika az Ikea híressé vált összeszerelő útmutatójával és figurájával, grafikai elemeivel operál, nagyon találóan.Ebből kiolvasható, hogy mi szükséges egy ilyen adócsökkentő gyakorlat felépítéséhez:A 2016-os jelentés eggyel hátrébb indítja az ügyet. Azzal ugyanis, hogy az üzletek 3%-os jogdíjat fizetnek a holland cégnek, ezzel csökkentik nyereségüket és adófizetési kötelezettségüket abban az országban, ahol működik a bolthálózat.

Mit mond a cég?

Az IKEA Csoport, melynek tagja az IKEA magyarországi vállalata, az IKEA Lakberendezési Kft. is, a tegnapi napon értesült arról, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít a Holland székhelyű Inter IKEA Systems B.V. ellen. Az Inter IKEA Systems B.V. az IKEA Csoporttól függetlenül működő, más tulajdonosi körrel rendelkező, különálló jogi entitás, mely az IKEA koncepció tulajdonosa és amelynek nevében az IKEA Csoport nem nyilatkozhat.



Amikor a 80-as években az IKEA terjeszkedésbe kezdett Ingvar Kamprad úgy döntött, hogy az IKEA koncepcióját meg kell védeni, hogy az az egyes, franchise rendszerben működő piacokon minden vásárló számára ugyanazt jelentse. Így jött létre az Inter IKEA Systems B.V., melynek célja, hogy az egyes IKEA piacokon biztosítsa a tudást, fejlessze a koncepciót és segítse annak implementálását.



Az IKEA Csoport, melynek alvállalata az INGKA Holding B.V. franchise együttműködésben dolgozik az Inter IKEA Systems B.V. vállalattal, a koncepció használatáért minden piac jogdíjat fizet.



Ebbe a csoportba tartozik Magyarország és Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Kína, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Dél - Korea, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Amerikai Államok.



Az IKEA Csoport, mely összesen a 11 nagy franchise vállalat egyike minden piacon a törvényeket betartva adózik. A 2017-es pénzügyi évben az IKEA Csoport 1,3 milliárd euró adót fizetett be. Az IKEA, a magyar piacon is betart minden adózással kapcsolatos előírást, melynek következtében a 2016-os lezárt gazdasági évben 741, 817 millió forintot, a 2017-es gazdasági évben pedig több mint 650 millió forintot (még auditálás alatt álló nem végleges összeg) társasági adót fizetett be.

Alaposan teszi helyre az Ikea-ügy építőkockáit az FT egy másik, tegnapi cikke is.Kérdéseinkkel megkerestük az Ikeát is, ahonnan ezt a választ kaptuk (változatlan formában közöljük):