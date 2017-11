Térképen az adóparadicsomok, európai országok is érintettek

Írország,

Luxemburg,

Hollandia és

Málta.

Blacklist or whitewash? EU tax havens blacklist will probably miss out key countries. Here's how it should look like: https://t.co/Z6H96wJGYD #EndTaxHavens pic.twitter.com/nfpHGGA8qK — Oxfam International (@Oxfam) 2017. november 28.

Az Oxfam, szegénység ellen küzdő szervezet több tucat országot sorolt fel az adóparadicsomok listáján, épp egy héttel az Európai Bizottság jövő keddi fekete listájának megjelenése előtt - írja az Euractiv . A Bizottság szóvivője minderre csak annyit reagált, hogy az EB listája mögött két év munkája lesz.Az Oxfam az adóparadicsom-térképére tett négy uniós tagállamot is, melyek szerintük kimerítik azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság vizsgálja az országokat. Ez nem más, mintDe a listán szerepel az EU-csatlakozásban reménykedő Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Montenegró is. A teljes lista itt található.Az Oxfam azért is tartotta fontosnak most megjelentetni saját listáját, mivel szerintük az Európai Bizottság több országot is ki fog hagyni a saját listájából, engedve a politikai nyomásnak.