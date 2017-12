Töröljék el az adófeltöltést! - Kérik a könyvelők

a feltöltési kötelezettség jelenlegi rendszerének az eltörlését. Ez nemcsak jelentősen csökkentené a vállalkozások adminisztrációs terheit, költségeit, hanem az kedvezően befolyásolná a költségvetés tervezhetőségét is.

A feltöltés vagy más szóval az előleg-kiegészítés azt jelenti, hogy az érintett vállalkozásoknak meg kell becsülniük a tárgyévi teljesítményük eredményét előzetesen (azaz számba kell venniük a várható bevételeiket, költségeiket, az értékcsökkenést és a feltételezhető korrekciós és egyéb tételeket), és ez alapján kell társasági adójuk előlegét kiegészíteniük - emlékeztet a tanácsadó a közleményben.Ráadásul számos bizonytalansági tényező van, ami a becslést igen kockázatossá teszi. Elég, ha csak az év végi árfolyam-ingadozásokra gondolunk, vagy arra, amikor egy kivitelezési láncolatban a vállalkozás teljesítése a láncolatban előbb állók teljesítésének elfogadásától függ, esetleg arra, amikor a kereskedelemi partner a következő év elején ad kedvezményt. Az sem lehet egyszerű, hogyha egy kereskedelemmel foglalkozó cégnek előre meg kell becsülnie a karácsony környékén várható forgalmát.is meglehetősen bonyolult folyamat, hiszen vannak vállalkozások, akiknek több telephelyük miatt, akár több önkormányzatnál is meg kell ezt tenni.Amennyiben a vállalkozás elvéti az előírt minimális feltöltési értékhatárt, akkor mulasztási bírsággal lesz sújtható, ha túlbecsüli az eredményt, akkor ez likviditási gondokat okozhat, amely miatt "felelősségi vita" alakulhat ki az ügyvezetés és a könyvelés között. Túlfizetés esetén csak az éves bevallás benyújtásakor lesz lehetősége a vállalkozásnak a túlfizetés rendezésére, de csak a törvényben rögzített határidőt - a következő év május 31-ét - követően.Ráadásul ez a költségvetésben is bizonytalansági tényező: emiatt kockázatos a bevételek évközi tervezhetősége és a beszedés egyenletessége.Ezért az Adótanácsadók Egyesülete évek óta javasolja az adminisztráció csökkentésére vonatkozó beadványaibanNem az adótanácsadók egyesülete az egyetlen, amely az előlegfeltöltés eltörlését javasolja. A Magyar Nemzeti Bank szakértői tavalyi versenyképességi anyagukban megfogalmazták erre vonatkozó javaslatukat. Az MNB akkori anyaga szerint az előlegkiegészítésre vonatkozó szabályozás hátrányosan érinti mind a vállalkozásokat, mind a költségvetést tervezhetőségét és bevételeinek évközi eloszlását. Azt elismerik a szakértők, hogy a feltöltési rendszer eltörléseEmiatt felmerülhet szerintük egy több év alatt történő fokozatos kivezetés is (például a feltöltésre kötelezettek körének fokozatos szűkítése, a jelenlegi 100 millió forintos árbevételi hatás emelésével).