Váratlan helyről kapott fenyegetést Trump

A Financial Times szerint ezzel az aláírók alig burkoltan európai ellenlépésekkel fenyegették meg az Egyesült Államokat.

A Financial Times londoni gazdasági napilap online kiadásának keddi beszámolója szerint a brit, a német, a francia, a spanyol és az olasz pénzügyminiszter a Fehér Háznak címzett levelében alig burkoltan európai ellenlépéseket is kilátásba helyezett, ha az amerikai adóreformterveket törvénybe iktatják.Az öt pénzügyminiszter szerint az európai országokat az a lehetőség aggasztja, hogy a Trump-kormányzat az adóreformot az "America first" jelszó jegyében kereskedelmi diszkriminációra használja fel.A levél - amelyet megküldtek Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszternek, Gary Cohnnak, Trump gazdasági főtanácsadójának, valamint az illetékes kongresszusi bizottságok vezetőinek is - kiemeli, hogy az adóreform törvénytervezetének képviselőházi változata 20 százalékos, jövedéki adónak nevezett illetéket vetne ki az amerikai vállalatok által saját külföldi érdekeltségeiktől importált termékekre, jóllehet a hasonló hazai vásárlásokat ilyen illeték nem terhelné.Az európai pénzügyminiszterek érvelése szerint ez olyan diszkrimináció lenne, amely ellentétben állna a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által meghatározott nemzetközi szabályokkal. A levél szerint az adóreform szenátusi változatában olyan elemek vannak, amelyek illegális exporttámogatásnak minősülnének, és így jogi kifogások emelhetők ellenük.Az amerikai pénzügyminiszter szóvivője mindezt úgy kommentálta, hogy nagyra értékelik a pénzügyminiszterek véleményét, a továbbiakban pedig szorosan együttműködnek a kongresszussal a jogszabályok véglegesítése érdekében.