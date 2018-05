A támogatók között volt Mellár Tamás független képviselő is.

Az lenne a szép, ha nominálisan is csökkenne az államadósság. Az a cél, hogy ez valamikor így legyen - fejtette ki. A gazdasági teljesítmény ad választ arra, hogy az adósságot hogyan lehet kinőni.

Írja a cikkeit és mi nyomon fogjuk követni - javasolta Mellár Tamás független képviselőnek Varga Mihály annak kapcsán, hogy a képviselő a nemzetközi környezet esetleges romlására is felhívta a figyelmet.

A paksi beruházás és a vasútvonal több év alatt valósulnak meg, nem egyszerre kell fizetni az adósságot. Az előtörlesztésre van lehetőségünk, ezzel élni is fogunk. Épp a napokban kaptam meg az orosz pénzügyminisztertől az erről szóló levelet.

5 éve tartós a növekedés. Ennek megvannak a fundamentumai. Ha 5 év átmeneti, akkor legyen ez hosszú távon ilyen átmeneti - válaszolta Varga Mihály. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a növekedés nem privatizációból és adósságkibocsátással valósult meg. A mostani növekedés ezzel szemben fenntartható és nem adósodunk el.

Igenis van jelentősége a közmunkaprogramnak - emelte ki a miniszterjelölt. Már most is 45 ezerrel kevesebben vannak, mint egy évvel ezelőtt. Van még ebben tartalék - ismerte el. Képzés nélkül azonban ez nehezen fog menni - mondta.

Az államháztartási hiány ebben az évben is tartható lesz. Igaza van, hogy az első negyedévben az uniós források megelőlegezése és a modern városok programja miatt magasabb volt, de a hiánycél nincs veszélyben - húzta alá.

A lakásáfával kapcsolatban nem ígért konkrétumot. Nekem is van egy személyes véleményem. Szükség van az új lakások számának növelésére. A minisztériumban készültek számítások több forgatókönyvre - ismertette válaszát arra a kérdésre, hogy 2019 után is lesz-e kedvezményes áfakulcs az újlakás építésére.

Általános áfakulcs-csökkentést én sem tudok ígérni és nem is kívánok

A külföldi cégeknek is megéri Magyarországon újra befektetni

A fake news-ok Magyarországon is terjednek, nem tudom, hogy a képviselő úr honnan vette, hogy én azt mondtam, hogy munkaerő-importra lenne szükség - utasította vissza a kérdést Varga Mihály.

Varju László (DK), a bizottság elnöke a korrupció helyzetére kérdezett rá.

Mesterházy Attila (MSZP) ezekre várja a konkrét válaszokat Varga Mihálytól: versenyképességi javaslatok, szja-kulcs további csökkentése, áfakulcs csökkentése, iráni gazdasági és költségvetési kapcsolatok.

Hargitai János (KDNP) szerint aggasztó méreteket fog ölteni az önkormányzatoknál az építések drágulása, amit a költségvetésnek kezelnie kell majd.

Csárdi Antal (LMP) arra kíváncsi, hogy az államadósság nominális szintje mikor fog csökkenni.

Mellár Tamás (független képviselő) korábbi KSH-elnök kérdéseiben felfedezhettük a szakmai kritikát is és mint ilyen üde színfoltja a bizottsági meghallgatásnak. Szerinte fantasztikusan jó eredmény a friss GDP-adat, de meg kéne nézni a másik oldalát is, jelentős mértékű uniós forrást előlegezett meg ugyanis a magyar állam. Mondhatjuk azt, hogy az első negyedévben megvalósult egy választási költségvetés - vélekedett. Arra volt kíváncsi a képviselő, hogy éves szinten milyen intézkedéseket tervez a kormány a hiány kordában tartására. Szerinte megdöbbentő, hogy a munkatermelékenység 2 százalékkal növekedett 2010 és 2018 között. Szerinte a 4%-os potenciális GDP-növekedési ütem nincs benne a magyar gazdaságban, de a kormány meg tudja tenni, hogy 4% maradjon a növekedés. Ez történt 2002 és 2006 között, de jelentős egyensúlyi feszültségek voltak akkor. A 4%-os növekedésnek sem a technológiai, sem a technikai feltételei nem állnak fent. A hitelezés felfuttatása és az uniós források felfuttatásának jelentős negatív következményei lehetnek a későbbiekben, főleg akkor, amikor egy rossz időszak köszönt be a világgazdaságban - figyelmeztetett. Ha a kormány fenntartja a Paks 2 beruházást és a kínai hitelből épülő Budapest-Belgrád vasútvonal megépítését, akkor hogyan valósulhat meg a csökkenő államadósság, hiszen mindkét projektre hitelt vett fel a magyar állam - fogalmazta meg kérdését az ellenzéki képviselő.