Varga szerint nem lesz általános áfacsökkentés

Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a kormány iparstratégiáján. Az elmúlt években többször megfogalmazódott elvárásként, hogy a járműgyártástól való függőséget tompítani kellene. Varga Mihály két éve például úgy fogalmazott, hogy " csökkenteni kell az ipar egyoldalú függését a járműgyártástól és a hozzá kapcsolódó beszállítói iparágaktól, meg kell erősíteni a többi ágazatot is, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés biztosítása érdekében." A törekvés logikus, hiszen a járműgyártás hazai hozzáadott értéke nagyon alacsony. Ehhez képest újra és újra elhangzik, hogy mégis csak új autógyártó kapacitások kiépülésében látja az ipari növekedés zálogát a gazdaságpolitika.

Nincs még itt az ideje, hogy a 2020-as adótörvényekről beszéljünk, 2019. december 31-ig még nagyon sok lakást fel lehet építeni.

Várom ezt a korszakot, mert látni kell, hogy az EU-pénzekre alapozott függés, amely néhány vállalatnál kialakult, rossz irányba viszi a gazdaságot.

Varga Mihály a napilap keddi számában megjelent interjúban arról beszélt, hogy amíg a magyar gazdaság gyorsabban nő, mint az európai, legfőképp a német gazdaság, addig a konvergencia érvényesül. A növekedésnek ugyanakkor több tényezője van. Fenn kell tartani a járműiparnak az elmúlt évek növekedését nagyban segítő szerepét. Olyan beruházásokat kell hozni, amelyek részben megtartják az eddigi kapacitásokat, másrészt nyitnak az új autóipari tendenciák felé, például az elektromos autók gyártása vagy az önvezető autók kutatása felé. Fontos a beszállítói lánc fejlesztése, azaz olyan vállalatok támogatása, amelyek később akár önállóan is megjelenhetnek termékeikkel a világpiacon. Erre a gazdasági tárca nemrég külön programot is indított. Gazdaságpolitikai cél a hozzáadott értéklánc növelése, de ehhez megfelelően képzett magyar munkaerőre van szükség.A miniszter szólt arról, hogy a 2016-ban hat évre kötött adócsökkentés és bérmegállapodás tervezhető világot hozott, csak tavaly a járulékcsökkentés révén 400 milliárd forint maradt a vállalkozásoknál. A köztehercsökkentés megítélésük szerint válasz arra a kihívásra, amely az elmúlt években a magyar gazdaságban megjelent.A minisztert kérdezték arról, hogy a jövőben lehet-e változás a kontinens legmagasabb áfája kapcsán. Mint mondta, folyamatosan vizsgálják azokat a lehetőségeket, ahol lehet helye a kisebb áfának, deAz elmúlt évek áfacsökkentései között volt, amelyik elérte a hatását - például a sertés- és csirkehús vagy épp az internet áfacsökkentése -, de például a tojás- vagy a halpiacon az intézkedés kevésbé vitte lejjebb az árakat. Ebben a fél évben a korábbi intézkedések kiértékelése zajlik majd - mondta Varga Mihály.A 2019 végéig érvényes alacsonyabb lakásáfa meghosszabbításáról Varga a következőket mondta:Varga szerint most nem az áfakérdés az igazi korlát a fejlesztésekben, hanem a kapacitások kihasználtsága és a szakképzett munkaerőért zajló verseny.A miniszter érdekes dolgokat mondott az EU-támogatásokról. Miközben felhívta a figyelmet azok beruházásélénkítő hatására, azt is kifejtette, hogy vissza kell állni a normális rendre, amikor a cégek kénytelenek lesznek piaci alapon finanszírozni fejlesztéseiket.Akkora pluszberuházás ömlik a magyar gazdaságba, amelyhez nincs elegendő kapacitás - mondja Varga. Novemberben az építőipari csúcstalálkozón is szóba került, hogy érdemes lenne a következő években kicsit simítani az állami beruházásokat is, mert a magyar építőipar - noha jelenleg a GDP 3,5 százalékát adja - képtelen gyorsan felfutni a 2000-es évek elejének 6-7 százalékos szintjére, fejtette ki a miniszter.