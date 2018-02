Afrika alá sülyedtünk? Az NGM szerint Soros van a háttérben

Az NGM fenti reakciója alapján azt mondhatjuk, hogy a kormány most már minden területen beveti az egységes kommunikációs sablont, vagyis Soros György nevét, eddig ezt szakmai vitában azonban nem láthattuk. Az International Budget Partnership nevű nemzetközi civilszervezet kétévente elvégzett felmérését valóban finanszírozta a milliárdoshoz köthető Open Society Foundations, azonban pénzügyileg a kezdeményezés mellé állt a francia külügyminisztérium, az Egyesült Királyság nemzetközi fejlődésért felelős osztálya, illetve a Ford Foundation és a William and Flora Hewlett Foundation. Ez alapján valami irtózatos nemzetközi összeesküvésnek lehetünk szemtanúi, ami Magyarországot vette célba. Legalábbis az összeesküvés-elméletekre nyitott közönség szerint.Az NGM a közleményben az alacsony hiány és a csökkenő államadósságpálya fontosságát hangsúlyozza (amit el is lehet ismerni a kormány érdemei között, apróbetűs megjegyzésekkel), azonban ezzel egyúttal lebecsüli a költségvetési átláthatóság kérdését, amivel a ma megjelent nemzetközi felmérés is foglalkozott. A költségvetési folyamatok átláthatósága ugyanis nem mellékes. Nem mellékes azért, mert a megfelelő transzparencia és a kellő információk hiányában az adófizetők nem látnak rá a közpénzek elköltésére, melynek eredményeként sérül a kormányok elszámoltathatósága.Bár a költségvetésért felelős minisztérium ebben a közleményében lebeszéli a felmérés jelentőségét, a jelentés bemutatásán az is kiderült, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium összesen 57 állítást vitatott és volt olyan eset, amikor a nemzetközi szervezet az NGM-nek adott igazat. Ebből is látszik, hogy egyébként a minisztériumban a szakmai apparátus komolyan vette a jelentést.