Aggasztó előrejelzés látott napvilágot a világ jövőjéről

a világkereskedelem éves szintre átszámolt pillanatnyi növekedési üteme nem éri el a 3 százalékot, jóllehet 2017-ben és 2018 elején még 6 százalék volt.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, az Oxford Economics közgazdászai kedden ismertetett helyzetértékelésükben közölték: a mostani állapotot tükröző szintetikus mérőszámaik azt mutatják, hogyA ház szerint az előremutató jelzőszámok alapján a világkereskedelem értékének éves szintű bővülési üteme 2018 végéig 1 százalékra is lassulhat. Az Oxford Economics londoni elemzői szerint mindez lefelé ható kockázatot jelent a cég 2019-re szóló, 4 százalékos növekedést valószínűsítő alapeseti előrejelzésére.Az elemzőműhely összetett mérési eszköztárában szerepel egyebek mellett a német feldolgozóipar külföldi rendelésállománya, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) légi teheráru-fuvarozási statisztikája, a réz világpiaci árfolyama, valamint a világ tengeri konténeres árufuvarozásának hozzávetőleg 20 százalékát lebonyolító Maersk konglomerátum részvényárfolyama.Kedden bemutatott előrejelzésükben az Oxford Economics elemzői közölték, hogy jelenleg mindegyik jelzőszámuk a világkereskedelem növekedési ütemének lassulását mutatja. A mérési eszköztár változói közül a legnegatívabbak a cég ismertetése szerint a légi és a tengeri áruszállítás, valamint a német gyáripari rendelésállomány számai, ezek mindegyike mindössze 2-2,5 százalékos éves szintű pillanatnyi világkereskedelmi növekedést jelez.Negatív folyamatokat tükröz a réz világpiaci ára, amely 9 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, valamint a Maersk részvényárfolyama is, amely 27 százalékot esett az elmúlt egy évben.Az Oxford Economics számítási módszertana alapján mindkét mutató azt valószínűsíti, hogy a világkereskedelem értékének éves szintű növekedési üteme az idei év végén már nem éri el az 1 százalékot. A ház hangsúlyozza, hogy ezek nagyon magas frekvenciájú adatok, és jól jelezték a világkereskedelem lassulását 2007-2008-ban, 2011-2012-ben és 2015-2016-ban is.A CPB holland kutatóintézet világkereskedelmi statisztikái egyébként 2017 végén, 2018 elején szintén a világkereskedelem lassulását jelezték. Ugyanakkor a második negyedévben már némi élénkülést is láthattunk.

Elfogyott a NAFTA

Más nagy londoni házak az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásának legutóbbi mozzanatával, a héten bejelentett amerikai-mexikói különmegállapodással kapcsolatban is borúlátó értékeléseket adtak.A TD Securities globális befektetési tanácsadó csoport londoni részlegének kedden bemutatott tanulmánya szerint különösen Kanada szenvedheti meg, ha végképp kimarad a megállapodásból.A ház felidézte: Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy véget vet a NAFTA-egyezménynek és új vámokat ró ki az autóimportra, ha Kanada nem jut új megállapodásra az Egyesült Államokkal.A TD Securities londoni elemzőinek számítási módszertana alapján az évente ezermilliárd dollár értékű háromoldalú kereskedelmet szabályozó NAFTA felszámolása hozzávetőleg 0,5 százalékkal csökkentené Kanada hazai össztermékének (GDP) éves értékét, de ha Washington emellett 25 százalékos vámot is kivet az autóimportra, az önmagában további 1,3 százalékot venne el a kanadai GDP-értékből.Egy másik nagy londoni elemzőház, a Capital Economics azt emelte ki keddi helyzetértékelésében, hogy miközben az amerikai kormány véglegesítette a Mexikóval kötött kétoldalú egyezményt, a Kínával folytatott amerikai kereskedelmi tárgyalásokon semmiféle eredmény nem született, és nincs is kijelölt időpont a tárgyalások folytatására.A Capital Economics londoni elemzői közölték: alapeseti feltételezésük az, hogy az Egyesült Államok végül teljes egészében ki is fogja vetni a 200 milliárd dollárnyi újabb kínai importra kilátásba helyezett vámokat.